Украина криминальная: гвоздь в крышку гроба нашей безопасности

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Из зарегистрированных около полмиллиона уголовных правонарушений за девять месяцев прошлого года, нераскрытыми оставались 74,2%. И это при том, что было совершено на 20,1% больше преступлений. За весь прошлый год еще не подсчитали, сколько человек стали жертвами злодеев, но судя по тенденции, по тому, что каждый месяц совершается больше преступлений, чем в предыдущий, до миллионной цифры не так и далеко.

Региональная особенность

В четверг 12 января на рост преступности только в одной, Одесской области обратил внимание президент Украины, когда представлял на посту председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова.

"Позиция по борьбе с преступностью: резко возрос уровень преступности в Одесской области. Новое руководство полиции получит от меня абсолютно четкое задание, чтобы в координации с областной прокуратурой, областным СБУ навести и в городе, и в области порядок", — подчеркнул Порошенко.

Президент прав, по данным ОО "Громекс" лидерами рейтинга по количеству совершенных преступлений за прошлый год стали Киев и Киевская область, Одесса и Одесская область и Харьков с регионом. Но и в других областях Украины ситуация не лучше.

Из 1 483 умышленных убийств наибольший рост наблюдался в Закарпатской (+210%) и Львовской (+43,8%) областях. По изнасилованиям лидируют Черновицкий регион (+500%), Волынь (+400%), в Черкасской области (+340%). В Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровненской областях рост изнасилований составляет от 200% до 260%. Больше всего человек было похищено в Ровненской (+300%) и Херсонской (+230%) областях, а также в Черниговской и Сумской (+200%).

На 30% по сравнению с 2015 годом увеличилось количество ограблений — 21 910. Наибольший рост в Ровненской области (+200%), более 50% роста в Волынской, Киевской, Николаевской и Одесской областях. Воровать стали больше на 34% — только зарегистрировали 266912 и лидирует Харьковская область, где рост составил 61,2%. А по квартирам стали намного больше воровать в Черниговской (+290%), Черкасской (+270%), Херсонской (+250%), Одесской (+220%) и Кировоградской (+220%) областях.

По угонам транспортных средств наихудшая ситуация в Черкасской (+61,7%) и Ровненской (+61,4%) областях. При том, что из угнанных 9 593 авто не нашли 78% техники.

"По каждой из областей четко просматривается, какой вид преступления там лидирует и, соответственно, борьбе с чем правоохранители должны уделить особое внимание. Но при этом, по всей Украине стали больше совершать тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийства, нанесение телесных повреждений, изнасилований, разбоев и так далее. Как правило, заметно выросла уличная преступность, на улицах городов и поселков, после реформы МВД стало очень опасно. Они не патрулируются, как раньше патрульно-постовой службой, они ничем не патрулируются", — отмечает РИА Новости Украина юрист ОО "Громекс" Павел Каминников.

Раскрывать не надо

С раскрываемостью уже зарегистрированных преступлений дело обстоит не самым лучшим образом.

Вымогательство — 495 случаев, на 30% больше, чем в 2015 году, не раскрытыми остаются 78%.

Мошенничество — 41 085. Не раскрыто 85,4%.

Незаконный оборот оружия — 5 287 случаев. Не раскрыто 43,7%.

Разбой: 3 004 (+25%). Не раскрыто 49,4%.

Хулиганство — 3476 случаев. Более 50% не раскрыто.

Препятствие работе журналиста — 90 случаев (+60%), не раскрыто 92% дел.

Невыплата зарплаты — 714 случаев, 92% не раскрыто.

Торговля людьми — 87 случаев, 50% не раскрыты. Из семи совершенных заказных убийств ни одно не раскрыто.

"Сегодня борьба с преступностью, в основном, сводится к "борьбе со статистикой", когда путем манипуляций в конце месяца правоохранительные органы искусственно занижают данные о преступности, массово закрывая уголовные производства или переквалифицируя их в менее тяжкие составы. Немногочисленные следователи завалены ненужной бумажной работой. Сейчас на одного следователя приходится от 800 до 2000 уголовных производств. Это катастрофа. На "воспитание" обычного участкового уходит минимум 6 лет. На "воспитание" следователя — 8 лет. По логике нынешней власти, нам осталось подождать всего лет 6 — и в стране появятся новое поколение компетентных правоохранителей. А до тех пор уровень преступности будет неуклонно расти", — отмечает экс-заместитель прокурора Киева Максим Могильницкий.

Как отмечают аналитики, благодаря горе-реформаторам, Украина стала настоящим "курортом" для преступных группировок из стран СНГ и соседних государств. Огромное количество преступлений, особенно тех, которые не считаются тяжкими и особо тяжкими, просто не регистрируется. Все равно ими некому заниматься.

"Конечно, криминальную обстановку ухудшают и военные действия на Донбассе. Однако не так, как об этом говорят министр МВД и Генпрокурор. Это не переселенцы увеличивают количество преступлений, а огромные потоки неконтролируемого оружия, которое расходится по всей Украине. Недаром по преступлениям с использованием оружия лидируют западные области Украины, где количество переселенцев — минимально", — отмечает Максим Могильный.

Хуже уже не куда

По данным аналитиков ОО "Громекс", в 2016 году правоохранительные органы раскрыли и направили в суд 81 087 уголовных производств, это на 43% меньше, чем в 2013 году. Всего за 2015 и 2016 правоохранительные органы зарегистрировали 909 984 уголовных производств, предъявили подозрения 255 131 лицу. Органы досудебного следствия передали в суд 199 026 актов — меньше трети от объема совершенных преступлений. За последние 3 года украинские суды вынесли 581 оправдательный приговор, при том, что в 2013 году суды оправдали всего 6 человек.

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"Сегодня правоохранительные органы не выполняют свои конституционные обязанности. Они не защищают граждан от криминала. Чтобы изменить эту ситуацию, руководство силовых ведомств должно было проанализировать статистику, сделать соответствующие выводы и принять меры. Однако никаких шагов в этом направлении нынешняя власть не предпринимает. Но хуже всего то, что благодаря безответственным и разрушительным действиям нынешней власти, в обществе сформировалось новое правосознание. Преступление перестало восприниматься как запретное и неподобающее действие, которое низменно влечет за собой серьезные последствия. Наказание за преступление перестало быть неотвратимым. Репутация патриота и определенные политические взгляды стали сегодня абсолютной индульгенцией, позволяющей совершать преступления любой тяжести и оставаться при этом безнаказанным. До тех пор, пока эта ситуация сохраняется, криминогенная обстановка в Украине будет ухудшаться. Украинское общество все глубже будет погружаться в пучину насилия и беззакония", — считает экс-заместитель генпрокурора Виталий Белоус.

С учетом всего вышеперечисленного можно предположить, что общая картина за прошлый год не утешительна. Краж, грабежей, похищений людей, угонов и прочих преступлений стало намного больше, чем когда либо, но руководство МВД не заинтересовано в их раскрытии и наведении правопорядка в стране.