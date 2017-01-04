Украина: криминальная революция

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики – правовед, для РИА Новости Украина

Как хорошо известно социологам, любые социально-экономические потрясения, обрушивающиеся на страну, обязательно приводят к росту преступности. И было бы странным, если бы Украина избежала этой участи. Страна переживает не политический, не экономический, а полноценный системный кризис, затронувший буквально все ее сферы.

Если преступность не побороть, скорректируем статистику

Начнем, пожалуй, с общей статистики. За весь 2016 год она еще не подведена, но даже опубликованных данных за различные периоды, сравниваемые с аналогичными отрезками времени предыдущих лет, достаточно, чтобы увидеть, как меняется криминогенная обстановка в Украине.

По данным, прозвучавшим на заседании парламентского комитета по правоохранительной деятельности, за восемь месяцев 2016 года количество совершенных преступлений на 10 тыс. населения увеличилось с 88 в прошлом году до 107 в нынешнем. То есть общее число преступлений увеличилось на 22,6%. Самый большой скачок произошел в сфере преступлений имущественной направленности, которые достигают 60% от их общего числа. В частности, число зарегистрированных краж выросло на 36% (с 182 8 тыс. до 247,8 тыс.), ограблений – на 38% (с 13,9 тыс. до 19,3 тыс.), мошенничеств – на 22% (с 31,3 тыс. до 38,2 тыс.).

Возросло и число преступлений против личности. Так на 80% (с 176 до 317) увеличилось количество изнасилований, на 27% (с 2,1 тыс. до 2,7 тыс.) – разбоев, на 8% (с 420 до 454) выросли показатели тяжких телесных повреждений, приведших к гибели, на 14% (с 2,8 тыс. до 3,2 тыс.) – хулиганства. При этом на 9,65% сократилось количество умышленных убийств.

Однако такие цифры очень не понравились украинским парламентариям, высказавшим жесткую критику в адрес МВД и Нацполиции. В результате ведомство Арсена Авакова приняло решение: для исправления ситуации с преступностью… скорректировать статистику. Результатом такой коррекции стало изменение цифры роста преступности с первоначальных 25% в июле через 22,6% на момент отчета перед депутатами в сентябре до 18,6% буквально через несколько дней. После корректировки рост числа краж уже был объявлен равным 33,7%, ограблений – 36,9%, разбоев – 22,7%, а тяжких телесных повреждений, приведших к гибели, до 3,5%.

Манипуляции с цифрами, тем не менее, не позволяют скрыть катастрофическое падение раскрываемости. Даже общее количество расследованных дел на июль 2016 года оказалось вдвое меньше, чем годом раньше, как объявила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе. А если учесть, что количество совершенных преступлений выросло на 20-25%, то получается, что раскрываемость снизилась на 60-62,5%. По данным же Генпрокуратуры Украины раскрываемость преступлений за 9 месяцев 2016 года составила 22,5% (за такой же период 2015 года – 35,1%).

География роста преступности тоже весьма любопытна для дальнейшего анализа. Количество преступлений за 6 месяцев 2016 года выросло в Киеве на 63%, в Харьковской области на 55,5%, в Одесской — на 53%. Рост убийств, грабежей и изнасилований в Одесской области составил 52%, а в Киеве — 40%. По убийствам впереди всей Украины идет Закарпатская область с ростом 50%, за ней Львовская область, где убивать стали на 38% чаще. Количество квартирных краж удвоилось в Черкасской, Херсонской и Тернопольской областях. Общее число краж выросло в Харьковской области на 62%, в Одесской на 61%, в Николаевской на 60%, а в Киеве удвоилось. Столица Украины в ежегодном докладе известной консалтинговой фирмы Mercer вообще названа самым опасным городом европейского континента, заняв последнее, 189 место в рейтинге.



Я б в грабители пошел

Социологи не зря говорят о зависимости преступности от социально-экономического положения государства. Лишь убежденный "романтик с большой дороги", избравший криминал в качестве профессии, будет совершать преступления вне зависимости от общего благосостояния общества. Основная же масса преступлений совершается от невозможности воспользоваться легальными способами заработка. Существует даже закономерность: увеличение безработицы на 1% ведет к росту преступности на 6%. Согласно данным статистики, до начала "АТО" безработными были лишь 13% преступников. Теперь среди них 63% безработных. Если раньше в состоянии алкогольного опьянения совершалось до 13% преступлений, то теперь – всего 9%, что говорит о росте доли преднамеренных преступлений.

По данным Госстата Украины, количество официальных безработных к началу 2016 года возросло до 9,5%. Но на самом деле учитываются лишь те, кто зарегистрированы в центрах занятости, реальное же число неработающих значительно больше.

В настоящее бедствие для украинских правоохранителей превратились "активисты" и всевозможные ветераны "добробатов", "тербатов" и ВСУ. Не только осуждение, расследование совершенных ими преступлений, но даже регистрация этих преступлений подчас связана с риском для жизни, здоровья и даже карьеры. СМИ регулярно рассказывают о противостояниях «соратников» таких преступников с сотрудниками органов внутренних дел на этапах судебных заседаний и досудебных действий. Вплоть до того, что преступников берут на поруки и освобождают от предварительного заключения руководители МВД и Генпрокуратуры и даже сам генеральный прокурор. "Революционная целесообразность" вступает в конфликт с главным принципом борьбы с преступностью, принципом неотвратимости наказания, и побеждает, порождая чувство безнаказанности.

В последнее время наметилась тенденция формирования организованных преступных групп из этих самых "активистов" и "ветеранов", а также включение этих ОПГ в борьбу за передел сфер влияния с "классическим" криминалитетом. В лучших традициях 1990-х стреляют в криминальных авторитетов ради передела сфер деятельности и подконтрольных территорий. Уже убиты авторитеты в Харькове, Горишних Плавнях (Полтавская область), Херсоне.

Так, участники боевых действий уже подмяли под себя основную часть нелегальной торговли оружием и боеприпасами, поступающими из зоны АТО, пытаются "крышевать" каналы контрабанды и добычу янтаря. По данным МВД за 2015 год, более 70% всего изымаемого в Украине оружия было вывезено из зоны АТО. Еще одна точка приложения усилий указанной категории преступников – рэкет и рейдерские захваты. Например, группировка известного "комбата" и народного депутата Семена Семенченко специализируется на "отжиме" объектов бизнеса. 24 декабря ими была захвачена автомойка в Киеве, а ее охранники избиты. Днем раньше под охраной "айдаровцев" разрушен один из рынков, расположенных возле метро. С переделом киевской земли связывают погромы торговых рядов в районе Киевского Политеха.

Ломать – не строить

Еще одна причина роста преступности в современной Украине – реформаторский зуд. Благодаря "закону Надежды Савченко" из мест лишения свободы массово освобождаются преступники, совершившие тяжкие преступления, поскольку именно по их делам от ареста до вынесения приговора проходит весьма значительное время. Только в Винницкой области за полгода действия "закона Савченко" из 261 освобожденного по 48 отбывали наказание за умышленное убийство, 18 – за тяжкие телесные повреждения, 69 – за разбойные нападения. За этот срок 12 человек снова были задержаны за тяжкие преступления, включая умышленные убийства. По данным генпрокурора Юрия Луценко, за восемь месяцев этого года по "закону Савченко" освобождены 8,2 тыс. осужденных. 785 человек из них, или 9,6%, после этого успели совершить новые преступления, в том числе 22 умышленных убийства.

Начатая судебная "реформа" ведется не в сторону улучшения профессионализма судей, а ограничивается люстрацией и минимизацией штатного расписания. Так из 8.000 судей запланировано оставить 4.000, соответствующих единственному требованию – полной лояльности руководству страны.

То же самое происходит и с "реформой" МВД, все сотрудники которого должны пройти переаттестацию. Но аттестация проводится не по профессиональным качествам, а на соответствие официальным идеологическим установкам людьми, не имеющими ни опыта работы в органах внутренних дел, ни юридического образования. Вплоть до того, что известны случаи, когда аттестационной комиссией руководил осужденный за грабеж. Большинство из уволенных 4000 киевских милиционеров не прошли аттестацию из-за плохого знания такой дисциплины, как "история Майдана".

В процессе "реформы" было ликвидировано Управление по борьбе с организованной преступностью и создана "селфи-полиция", как прозвали Нацполицию. За первую половину 2016 года служба внутренней безопасности задокументировала нарушение законов более чем 900 сотрудниками Нацполиции. По признанию Хатии Деканоидзе, за время «реформ» не произошло никаких подвижек в борьбе с коррупцией в этом ведомстве. В ряде регионов за прием на работу в спецподразделение охраны "Титан" надо заплатить от 15 до 20 тысяч гривен, а в патрульную службу Нацполиции — от 25 до 30 тысяч.

Итог такой "реформы" закономерен: некомплект следователей в городах достигает 45%, а в сельских районах доходит до 50%. В Киеве на одного следователя приходится до 500 уголовных производств. Только в Нацполиции некомплект составляет 20.372 работников, в том числе около 2 тысяч сотрудников уголовного розыска. В результате полнейшего непрофессионализма "селфи-полицейских" до судов сегодня доходят только те дела, по которым Нацполиция сумела задержать преступника в момент совершения им преступления. По негласным данным специалистов, предоставляемая в руководящие органы статистика МВД и Нацполиции не соответствует действительности, так как реальная раскрываемость по убийствам, например, составила всего 12,7%, а в некоторых регионах – не более 10%.

Наступят ли лучшие времена?

Чем бы ни был обусловлен рост преступности в Украине, надежды на улучшение ситуации нет: экономика страны продолжает пикировать, жизнь населения из-за инфляции и воистину садистского повышения стоимости коммунальных услуг ухудшается. Вновь создаваемые банды "неприкасаемых" вовсю втягиваются в передел собственности и криминальный бизнес, а "реформируемые" правоохранительные органы теряют опытные кадры, квалификацию и преемственность в подготовке и обучении специалистов. Сколько лет еще потребуется, чтобы наступили более чистые времена, когда Украина по уровню преступности сможет вернуться хотя бы к "дореволюционному" состоянию?