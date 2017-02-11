Сто пятнадцать лет назад родилась актриса театра и кино Любовь Орлова

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Актриса театра и кино, народная артистка СССР Любовь Петровна Орлова родилась 11 февраля (29 января по старому стилю) 1902 года в подмосковном Звенигороде. Отец будущей советской кинозвезды Петр Орлов служил в военном ведомстве. Мать, Евгения Сухотина, происходила из старинного дворянского рода.

Родители хотели, чтобы дочь стала профессиональной пианисткой.

В 1919 году Любовь Орлова поступила в Московскую консерваторию. Она училась по классу рояля у Карла Киппа, но из-за трудного материального положения учеба в консерватории не была окончена.

В 1922-1925 годах Орлова обучалась на хореографическом отделении Московского театрального техникума.

В это же время работала иллюстратором (тапером) немых фильмов в московских кинотеатрах.

В 1926-1933 годах Любовь Орлова работала в Музыкальном театре, которым в то время руководил Владимир Немирович-Данченко. Сначала она пела в составе хора, танцевала в кордебалете, затем ей стали доверять партии Герсильи в "Дочери мадам Анго", Периколы в одноименной оперетте Жака Оффенбаха, Серполетты в оперетте "Корневильские колокола" Робера Планкетта.

Дебютом в кинематографе для актрисы стали роли в немом кино. Она сыграла Грушеньку в картине "Петербургская ночь" (1934) режиссера Григория Рошаля и Эллен Гетвуд в фильме Бориса Юрцева "Любовь Алены" (1934).

Поворотным моментом в творчестве артистки стала встреча с молодым режиссером Григорием Александровым, который снял ее в главной роли в комедии "Веселые ребята" (1934).

Благодаря внешним данным, актёрскому мастерству, незаурядной музыкальности и драматическому таланту Орлова стала одной из ведущих киноактрис 1930-1940-х годов. Приобрела громадную популярность, снимаясь в фильмах Александрова: "Цирк" (1936), "Волга-Волга" (1938), "Светлый путь" (1940), "Весна" (1947), "Встреча на Эльбе" (1947).

Орлова также снималась в драматических фильмах – советском детективе "Ошибка инженера Кочина" (1939), картине Рошаля "Дело Артамоновых" (1941), а также в биографических кинолентах "Мусоргский" (1950) и "Композитор Глинка" (1952).

Последние роли в кино Любови Орловой были неудачными. Фильм Александрова "Русский сувенир" (1960) был раскритикован советской прессой.

В 1974 году Орлова сыграла в фильме Александрова "Скворец и лира". Двухсерийная картина о советских разведчиках, созданная в сотрудничестве с кинематографистами Чехословакии и ГДР, так и не вышла в прокат.

В 1947 года актриса выступила в спектакле театра имени Моссовета "Русский вопрос" в роли Джесси. В 1955 году она была приглашена в труппу. Орлова была занята в спектаклях "Сомов и другие" (Лидия), "Лиззи Мак-кей" (Нора, Лиззи), "Милый лжец" (Патрик Кэмпбэлл).

Последней ее работой в театре стала роль миссис Сэвидж в "Странной миссис Сэвидж".

Любовь Орлова была награждена многими почетными званиями и наградами. В 1950 году ей было присвоено звание народной артистки СССР. Актриса дважды была удостоена Государственной премии СССР (1941, 1950). Награждена орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени.

В 1972 году ее именем была названа Малая планета.

26 января 1975 года Любовь Орлова умерла от рака поджелудочной железы.

Актриса была замужем два раза. Ее первый муж, Андрей Берзин, заведующий отделом, а затем заместитель наркома земледелия, был репрессирован в 1929 году.

Вторым мужем Любови Орловой стал режиссер Григорий Александров, в творческом и семейном союзе с которым актриса прожила до своей кончины. Он пережил супругу на восемь лет, выпустив в память о жене в 1983 году, в год своей смерти, документальный фильм "Любовь Орлова".

В 2007 году на малой родине актрисы – в Звенигороде состоялось открытие Культурного центра имени Любови Орловой. В сентябре 2016 года рядом с культурным центром был установлен памятник Любови Орловой.