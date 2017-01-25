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    Фотоленты

    Владимир Высоцкий в театре, кино и жизни

    (обновлено: )6010
    Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий
    Владимир Высоцкий
    Актер театра и кино В.Высоцкий
    Актер, поэт, певец и композитор Высоцкий
    Владимир Высоцкий в фильме Интервенция
    Сцена из спектакля Пугачев в Театре на Таганке
    Ия Саввина и Владимир Высоцкий в фильме Служили два товарища
    Владимир Высоцкий
    Артист В. Высоцкий в фильме Плохой хороший человек
    В.Высоцкий и О.Аросева в художественном фильме Интервенция
    Марина Влади и Владимир Высоцкий
    Владимир Высоцкий
    Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
    Сцена из спектакля Гамлет
    Владимир Высоцкий
    Спектакль Павшие и живые в постановке режиссера Юрия Любимова
    Владимир Высоцкий
    Актриса Марина Влади и актер Владимир Высоцкий
    Кадр из фильма Сказ о том, как царь Петр арапа женил
    Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий
    Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий (1938-1980) в роли Гамлета.
    RIA News Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк
    Владимир Высоцкий
    Владимир Высоцкий в детские годы (1946 год).
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк
    Актер театра и кино В.Высоцкий
    Актер и поэт Владимир Высоцкий (1938-1980) с гитарой на фоне афиш с репертуаром Театра на Таганке.
    RIA News Валерий Плотников | Перейти в фотобанк
    Актер, поэт, певец и композитор Высоцкий
    Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий во время выступления.
    RIA News Александр Гращенков | Перейти в фотобанк
    Владимир Высоцкий в фильме Интервенция
    Владимир Высоцкий в главной роли в фильме Геннадия Полоки "Интервенция".
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сцена из спектакля Пугачев в Театре на Таганке
    Сцена из спектакля "Пугачев" в Театре на Таганке. В роли Хлопуши - Владимир Высоцкий (на первом плане).
    RIA News Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк
    Ия Саввина и Владимир Высоцкий в фильме Служили два товарища
    Кадр из фильма "Служили два товарища" (студия "Мосфильм", режиссер Евгений Карелов). Владимир Высоцкий в роли поручика Александра Брусенцова, Ия Саввина в роли Саши.
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Владимир Высоцкий
    Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета.
    RIA News Мирослав Муразов | Перейти в фотобанк
    Артист В. Высоцкий в фильме Плохой хороший человек
    Артист Владимир Высоцкий в роли фон Корена в фильме Иосифа Хейфица "Плохой хороший человек".
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В.Высоцкий и О.Аросева в художественном фильме Интервенция
    Кадр из художественного фильма "Интервенция" (1968, киностудия "Ленфильм", автор сценария Л.Славин, режиссер Г.Полока). В главных ролях артисты Владимир Высоцкий и Ольга Аросева.
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марина Влади и Владимир Высоцкий
    Французская актриса кино, театра Марина Влади и артист Театра на Таганке Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980) в зрительном зале.
    RIA News Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк
    Владимир Высоцкий
    Владимир Высоцкий в роли радиста в фильме "Вертикаль" режиссера Станислава Говорухина.
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
    Кадр из телевизионного фильма "Место встречи изменить нельзя". В роли Жеглова - Владимир Высоцкий.
    RIA News Снимок с экрана | Перейти в фотобанк
    Сцена из спектакля Гамлет
    Сцена из спектакля Театра драмы на Таганке "Гамлет". Король - Александр Пороховщиков , Гамлет - Владимир Высоцкий, Гертруда - Алла Демидова (слева направо).
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Владимир Высоцкий
    Кадр их фильма "Единственная дорога". Владимир Высоцкий в роли Солодова.
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спектакль Павшие и живые в постановке режиссера Юрия Любимова
    Спектакль "Павшие и живые", сценическая композиция в постановке режиссера Юрия Любимова в Театре на Таганке. Владимир Высоцкий и Вениамин Смехов (слева направо).
    RIA News Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк
    Владимир Высоцкий
    Актер театра и кино Владимир Высоцкий.
    RIA News Галина Кмит | Перейти в фотобанк
    Актриса Марина Влади и актер Владимир Высоцкий
    Французская актриса Марина Влади (настоящее имя Марина Владимировна Полякова-Байдарова) и артист театра на Таганке Владимир Высоцкий в день празднования десятилетнего юбилея театра.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кадр из фильма Сказ о том, как царь Петр арапа женил
    Владимир Высоцкий (слева) в роли арапа и Олег Табаков в роли Павла Ягужинского в фильме "Сказ о том, как царь Петр арапа женил" (режиссер Александр Митта).
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий (1938-1980) в роли Гамлета.

    Во среду, 25 января, исполняется 79 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, поэта, певца, актера театра и кино.

    О жизни и творчестве актера и поэта снято огромное количество документальных фильмов и телевизионных передач.

    Владимир Высоцкий был трижды женат. Первая жена — актриса Иза Жукова, вторая — актриса Людмила Абрамова. В этом браке родились двое сыновей: Аркадий (1962 г.р.), ставший сценаристом, и Никита (1964 г.р.), ставший, как и родители, артистом театра и кино. С 1996 года Никита является еще и директором Государственного музея своего отца.

    Третья жена Владимира Высоцкого — французская актриса русского происхождения Марина Влади.

    Подробнее о жизни Владимира Высоцкого читайте в биографической справке

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