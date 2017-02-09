Переименование Музея русского искусства: политика диктует искусству

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Без согласия

В среду, 8 февраля, комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование Музея русского искусства. Согласно проекту решения, его предлагается назвать Национальный музей "Киевская картинная галерея". Однако изначально трудовой коллектив музея выступил против.

В Киевсовете же объясняли, что музей подпадает под дерусификацию всех коммунистических названий. При этом, несмотря на заявления о якобы попытках конструктивного диалога, в Киевсовете подчеркнули, что могут принять решение и без учета мнения коллектива музея.

"Мы предлагаем Музею русского искусства вернуть историческое название…Согласно законодательству, вопрос изменения названия учреждения относится к компетенции учредителя музея. Учредителем является Киевсовет, соответственно, решение о переименовании может быть принято без учета мнения трудового коллектива. Но наша комиссия обращалась к трудовому коллективу относительно проведения собрания по этому вопросу. Оно состоялось, но, к сожалению, конструктивного диалога не получилось, представители музея не озвучили конкретных предложений", — сказала председатель комиссии по вопросам культуры Виктория Муха.

В то же время, по словам секретаря комиссии по вопросам культуры Киевсовета Александра Поживанова, у комиссии просто не оставалось другого выхода, как самостоятельно принимать решение, так как коллектив не смог определиться. При этом он тут же добавил, что "коллектив музея еще даже до начала обсуждения, которое мы предлагали, имел свою позицию, что они не хотят вообще переименовывать музей".

В ближайшее время вопрос переименования музея должны рассмотреть на сессии Киевсовета.

Коллектив музея против

Напомним, еще в январе 2017 года коллектив музея выступил против предложения горсовета убрать из названия словосочетание "русского искусства".

"На наш взгляд, изменение названия этого широко известного заведения на основании непутевого чиновничьего решения, без учета мнения специалистов и обсуждения широкой художественной и музейной общественностью, является досадным случаем нарушения европейских норм и демократических принципов, которые провозгласила независимая Украина", — говорилось в сообщении музея в Facebook.

17 января коллектив музея провел собрание и большинством голосов проголосовал против переименования. По словам членов коллектива, за сохранение названия во время недавнего анкетирования высказались и большинство посетителей музея.

В музее настаивают, что главным для них в первую очередь является сохранение коллекции, и опасаются, что одним только переименованием история может не закончиться.

С недоумением восприняла решение о переименовании и заведующая отделом научно-исследовательской работы музея Галина Алавердова.

"Абсолютное большинство коллекции — русские произведения. У нас вторая после Третьяковской галереи коллекция Ивана Шишкина, выдающиеся коллекции Николая Ге, Михаила Врубеля — это все русские художники. Под каким соусом их подавать после переименования?", — цитирует ее ВВС Украина.

По ее словам, учреждение много работает над тем, чтобы донести публике, что люди, которые прославили русское искусство, на самом деле родились в Украине: "Но они справедливо относятся к русской школе. Не к русской нации, а русской школе".

Сейчас сборник музея насчитывает более 13 тысяч экспонатов живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Среди них — работы Дмитрия Левицкого, Владимира Боровиковского, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Михаила Врубеля.

Политика или искусство?

Впрочем, чем руководствовались в Киевсовете, когда решили сменить название музея на "Киевская картинная галерея" не совсем понятно. Ведь пытаясь таким образом его дерусифицировать, музею фактически хотят вернуть его первое название, которое он носил еще при советской власти.

Как известно, Музей открыли в 1922 году под названием "Киевская картинная галерея".

При этом, например, вполне логичнее было увековечить в названии музея имя семьи меценатов Терещенко, поскольку благодаря им было построено здание музея, а часть коллекции фонда — их подарки.

Однако, по словам жены потомка семьи Терещенко, депутата Елены Ескиной, комиссия Киевсовета отклонила предложение о переименовании в

"Киевский национальный музей "Галерея Терещенко".

"Что касается мировой практики присвоения имен основателей музеев / владельцев коллекций — члены комиссии В. Муха, Б. Бенюк и Л. Березницкая считают это неуместным, проголосовав "за" проект решения без упоминания имени Терещенко в названии (в лучших традициях потомков коммунистов)…Департамент культуры в лице Дианы Поповой и ее заместителя также выступили против упоминания имени Терещенко в названии.

Заместитель обосновал тем, если в названии музея будет упоминание имени Терещенко, трудовой коллектив подаст в суд. Я не понимаю: как трудовой коллектив, который живет и работает за счет конфискованного имущества собственников коллекции, будет судиться в случае упоминания имени Терещенко в названии?", — написала Елена в Facebook.

Хотя секретарь комиссии Александр Поживанов с ней соглашается:

"Я сам лично поддерживаю позицию госпожи Ескиной, я сам лично хотел, чтобы в названии музея было упоминание о семье Терещенко, поскольку здание построено благодаря этой семье. Многие картины в коллекции музея — это как раз определенные подарки или наследство от семьи Терещенко".

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