"Почайна", "Степана Бандеры"… Как переименуют станцию метро "Петровка"

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Комиссия Киевсовета поддержала идею переименовать станцию ​​метро "Петровка" в "Почайну". Также рекомендовано вынесение этого вопроса на общественное обсуждение.

Станция "Петровка" была открыта 19 декабря 1980 года. Такое название она получила от железнодорожной станции неподалеку. Согласно историческим фактам, ранее Подол носил название Петровка (Петровский район) — от фамилии известного революционера, советского партийного деятеля, председателя Всеукраинского центрального исполнительного комитета Григория Петровского.

Почайна — почти исчезнувшая легендарная река в Киеве, бывший правый приток Днепра. Начиналась она с Иорданского озера на Оболони. Есть даже памятная табличка: "Здесь в 988 году в слиянии волн Днепра и Почайны крестилась Русь".

Как Киевсовет принимал такое решение, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал депутат Киевсовета, один из инициаторов переименования Константин Богатов.

Почему решили остановиться на названии станции метро "Почайна"?

— Во-первых, это древнейший киевский топоним. Река Почайна существовала до Киева, первое упоминание датируется до Крещения Руси. А до Рождества Христова на реке Почайне, за 200 лет до нашей эры, уже существовало поселение. Именно не стоянка, а поселение.

Вторая сторона: мы пытались найти название, которое было бы наименее противоречиво сегодняшней ситуации, объединяющее, нежели вызывающее отторжение. Поэтому искали именно такой географический топоним, который был бы для всех приемлем.

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Были еще какие-то варианты?

— На комиссии от одного из депутатов поступило предложение переименовать в метро имени Степана Бандеры, но комиссия не поддержала.

Будут ли общественные обсуждения на эту тему?

— Это стандартная процедура, обязательная. Обсуждение будет проходить в виде онлайн-голосования, на сайте КГГА есть отдельный раздел, посвященный этому вопросу, и любой желающий может зайти и поставить значок либо за, либо против такого переименования.

Эта процедура будет идти в течение двух месяцев, будет собрана статистика, и после этого это еще раз будет рассматриваться на комиссии по переименованиям. Если будет позитивное решение, то после этого это будет рассматриваться еще в зале Киевсовета, то есть депутаты должны утвердить это решение.

А если жителям столицы такая идея будет не по душе?

— Дальше кто-то из комиссии или общественности внесет другое предложение. И это будет рассматриваться еще раз.

Тут надо понимать, что метро "Петровка" будет точно переименовано, согласно действующему законодательству. Вопрос, какое название мы предложим, что примут жители города — "Почайна" или какое-то другое название. Но мне кажется, "Почайна" как ни что более подходит.

Дело в том, что метро "Петровка" находится в двухстах метрах от исторического русла Почайны. Кстати, был поддержан проект решения о создании парка "Почайна". То есть выходя из метро ты будешь попадать в парк "Почайна", назначен всеукраинский архитектурный конкурс по созданию этого парка.

К слову, заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук считает, что принимая решение о переименовании Кировограда, Верховная Рада действовала в рамках своих конституционных полномочий. Вместе с тем эксперт уверена, что парламент должен был принять во внимание мнение жителей города.