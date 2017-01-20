В Харькове не будут переименовывать проспект Героев Сталинграда

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Власти Харькова отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда, говорится в ответе мэра города Геннадия Кернеса на электронную петицию, в которой граждане инициировали переименование проспекта в рамках декоммунизации.

"Рабочей группой было определено, что название проспекта Героев Сталинграда под действие указанного закона (о декоммунизации – ред.) не подпадает. Учитывая изложенное, для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют", — говорится в ответе с подписью мэра города, текст опубликован на сайте харьковской мэрии.

Мэр напомнил, что в 1982 году улица Байрона в Харькове была переименована в проспект Героев Сталинграда в ознаменование 40-й годовщины Сталинградской битвы. Он отмечает, что в Сталинграде окончательно был остановлен немецкий натиск на восток, и Сталинградская битва была переломным моментом во Второй Мировой войне.

В документе также говорится, что Сталинградская битва является, по сути, названием выдающегося исторического события, а освобождения Харькова, как в феврале, так и в августе 1943 года было логическим продолжением событий Сталинградской битвы.

Кернес также в ответе указал, что многие уроженцы Харькова были участниками Сталинской битвы и получили звания Героев.

"Согласно закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" к символике коммунистического тоталитарного режима не отнесены названия топонимов, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины. Кроме того, Сталинград – наименование города Волгоград в 1925-1961 годах, Сталинградская битва – имя собственное, наименование события, производное от наименования города", — указал Кернес в своем ответе на петицию.

Напомним, с мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.