Музей русского искусства в Киеве выступил против его переименования

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Киевский национальный музей русского искусства выступает против предложения горсовета убрать из названия словосочетание "русского искусства", сообщается на странице музея в Facebook.

"На наш взгляд, изменение названия этого широко известного заведения на основании непутевого чиновничьего решения, без учета мнения специалистов и обсуждения широкой художественной и музейной общественностью, является досадным случаем нарушения европейских норм и демократических принципов, которые провозгласила независимая Украина", — говорится в сообщении.

По мнению администрации, сохранение названия музея является примером уважительного отношения к его основателям, а переименование учреждения может быть неоднозначно воспринято во всем мире и нанести вред имиджу страны на международной арене.

"У работников музея вызывает удивление, что такой важный вопрос, связанный с дальнейшей судьбой заведения, решается без учета мнения научного коллектива, без соответствующего обсуждения специалистами, поклонниками искусства, многочисленными посетителями музея", — подчеркнула администрация музея.

Согласно сообщению, в настоящее время проводится анкетирование по изменению названия.

Напомним, ранее Киевский городской совет в рамках закона о декоммунизации решил переименовать Московскую площадь в Демиевскую.

Летом Киевский городской совет принял решение о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры. Позже киевские власти получили петицию в поддержку присвоения проспекту Бандеры нейтрального названия. Петиция уже набрала необходимое количество голосов, чтобы обращение было рассмотрено властями города.