Русский? Убрать! Языковый вопрос в Украине: мифы и реальность

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Языковой вопрос, традиционно "раскалывающий" независимую Украину, снова обострился: президент Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон об ограничении ввоза русских книг, в СМИ все чаще сообщают о бытовых инцидентах (вроде швыряния мелочи в лицо русскоязычной кассирше), Конституционный суд в пятницу, 13 января, продолжил в закрытом режиме рассмотрение дела о конституционности закона об основах государственной языковой политики (известного также как "языковой" закон).

Не только язык

Борьба идет не только с русским языком, но — со всем русским и российским (часто — под видом борьбы со всем "советским"). За время, прошедшее после победы "евромайдана", в Украине запретили трансляцию российских телеканалов (последним пал либеральный "Дождь"), запретили сотни российских фильмов и телесериалов, около 140 деятелей культуры из РФ попали в украинские "черные списки".

Гражданский конфликт на востоке Украины официальный Киев и принадлежащие олигархам СМИ преподносят украинцам как "войну с Россией", идет травля неугодных политиков, общественных деятелей, журналистов — всех недовольных даже не политической, но лишь экономической ситуацией немедленно объявляют "агентами Кремля".

На этом фоне языковой вопрос выглядит лишь элементом в войне власти против собственного народа. Ведь часть этого народа — русские и русскоязычные украинцы, которых по факту переводят в категорию "граждан второго сорта".

Язык и политика

Было время, когда с русскими и русскоязычными украинцами политики считали нужным не воевать, а заигрывать. Многим памятны висевшие на каждом столбе агитационные листовки кандидата в президенты Леонида Кравчука с текстом обращения "К русским соотечественникам". Кандидат обещал делать все от него зависящее "для полного удовлетворения политических, экономических, социальных и духовных запросов русского населения, для государственной защиты его духовных интересов".

Предоставлено автором Агитационные листовки кандидата в президенты Леонида Кравчука

С этим не очень получилось: следующий кандидат в президенты — Леонид Кучма — выиграл у Кравчука выборы под пророссийскими лозунгами. Но… снова "не получилось".

Кандидат в президенты Виктор Янукович обещал, что Партия регионов постарается придать русскому языку статус второго государственного. Однако после выборов сделал заявление, что украинский язык будет единственным государственным языком. Дело ограничилось принятием в 2012 году "языкового закона"…

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А экс-президент Виктор Ющенко в 2010 году заявил: "Я убежден, что в Украине еще не родился тот президент, который выступит за введение второго государственного языка". Сам Ющенко во время "оранжевой революции" предусмотрительно старался не вносить определенность в вопрос о своих "языковых" и иных гуманитарных планах…

Вознесенный к власти "евромайданом" Петр Порошенко заявил на инаугурации, что украинский язык будет единственным государственным. И напомнил о 10-й статье Конституции: "она определяет украинский язык как единственный государственный и гарантирует свободное развитие русского и других языков".

Словом, политики давно научились использовать языковую проблему (часто сознательно ее обостряя) как рычаг для мобилизации "своего" электората и как инструмент отвлечения общественного внимания от экономических проблем.

Была ли русификация?

Под борьбу с русским языком подводят и "научную" основу. Ранее директор Института украинского языка Национальной академии наук Украины (НАНУ), доктор филологических наук, профессор Павел Гриценко, выступая на заседании КСУ в качестве эксперта, "разоблачил мифы" о русскоязычном населении Украины и о его количественном составе.

По его словам, само понятие "русскоязычное население" выросло еще в советскую эпоху "из недр КПСС и КГБ, которые уже видели, что Советский Союз разваливается — значит, нужно искать те зацепки, которые будут давать право держать вместе".

По мнению профессора, "это неизменная линия поведения нашего северного соседа — России".

Сославшись на результаты исследований 2,5 тысяч экспедиций изучавших языковую ситуацию в населенных пунктах Украины и в регионах проживания украинцев за рубежом, Гриценко заявил, что "российскость… ориентация на Россию" имеет в Украине две разновидности.

Первая: это люди, которые приехали (или их предки приехали) в Украину и до сих пор "лелеют свою российскость" — таких, по его словам, мало, 5-7%.

Вторая: "остальные — это те, кому дорогая Советская власть не дала возможности получить образование на украинском языке". По словам Гриценко, "военное дело, многие технические специальности, даже медицинские, даже юридические — это все было образование на русском языке".

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Он пояснил: "человек хочет в космос лететь" — а это значит, что ему нужно было учиться на русском…

"Власть подтолкнула людей к манкуртизму, к тому, чтобы они отказывались фактически от своего языка…", — сделал вывод профессор.

Но была ли "русификация"? Действительно, для успешного поступления в "Бауманку", в МГУ или МФТИ необходимо было свободно владеть русским языком, не мешал он и военной карьере. Но, с другой стороны, это лишь расширяло круг возможностей для украинской молодежи, а изучать украинскй язык и пользоваться им в советской Украине никто никому не запрещал (наоборот, в 20-30-х годах прошлого века страна пережила кампанию украинизации).

Стоит вспомнить, сколько журналов и книг выходило в УССР на украинском языке — теперь о таком количестве названий и о таких тиражах никто и не мечтает.

Что будет, если "языковой" закон отменят

Рассмотрение дела о конституционности закона "Об основах государственной языковой политики" проходит в КСУ на фоне призывов националистов отменить этот закон: каждый раз заседание сопровождается митингом "Свободы". И на этот раз в зданию суда вышли "свободовцы", призывающие "не подстраиваться под чужой язык в своей стране".

Здравомыслящим людям понятно, что русский язык — такой же свой для Украины, как и язык украинский. Согласно результатам переписи 2001 года, родным русский язык считает около трети населения Украины…

К чему может привести отмена "языкового закона"? Только к дискредитации Украины, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, "если закон отменят, то это будет откат Украины от демократических стандартов, это будет означать разогревание процесса дискредитации страны за рубежом, потому что закон поддерживался всеми международными институциями".

Политолог напомнил также, что когда в феврале 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену "языкового закона" — "это стало политическим и информационным аргументом, который имел очень важную и негативную роль для Украины в Крыму и на Донбассе".

Напомним, "языковой" закон, инициированный "Партией регионов" (авторы – "регионалы" Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов) был принят в июле 2012 года. Это вызвало недовольство националистических сил.

В 2014 году Верховная Рада признала утратившим силу закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны.

Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.