Нацсовет оштрафовал радио "Шансон" за трансляцию песни о русском флоте

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания оштрафовал радиостанцию "Шансон" на более чем 10 тысяч долларов за трансляцию песни Дениса Майданова "Тихий океан", в которой якобы популяризируется и пропагандируется ВМФ России, заявил в четверг член Нацсовета Сергей Костинский.

"Радиостанция "Шансон" получила от Национального совета санкцию — штраф (25% от лицензионного сбора — 294 тысячи гривен, около 11 тысяч долларов) за трансляцию песни Дениса Майданова "Тихий океан". В трансляции этой песни видим популяризацию и пропаганду ВМФ государства-агрессора", — написал Костинский на своей странице в Facebook.

По его словам, заседание Национального совета посетили бойцы батальона "Азов", которые также заявили о недопустимости трансляции подобных песен.

В 2015 году вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.