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    Обрушение тоннеля в Москве. Кадры с мечта ЧП

    (обновлено: )264
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    На Калужском шоссе в Новой Москве обрушился строящийся тоннель.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    Сотрудники МЧС РФ у обрушившегося тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    Автомобильный затор на Калужском шоссе в Новой Москве, где обрушился строящийся тоннель.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    Сотрудники МЧС РФ на Калужском шоссе в Новой Москве, где обрушился строящийся тоннель.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    На Калужском шоссе в Новой Москве обрушился строящийся тоннель.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    На Калужском шоссе в Новой Москве обрушился строящийся тоннель.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    Сотрудники МЧС РФ у обрушившегося тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
    На Калужском шоссе в Новой Москве обрушился строящийся тоннель.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    На Калужском шоссе в Новой Москве обрушился строящийся тоннель.

    Один человек погиб и трое пострадали в результате обрушения тоннеля на Калужском шоссе в новой Москве. На месте происшествия работает группа сил в количестве 100 человек и 30 единиц техники. В качестве приоритетной версии ЧП рассматривается нарушение правил производства работ.

    Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что причиной обрушения конструкций с жидким бетоном в строящемся тоннеле, по предварительным данным, стало нарушение правил проведения строительных работ.

    Управление взаимодействия со СМИ СК России заявило о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

    Смотрите также: Взрыв на шахте во Львовской области: кадры с места трагедии

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