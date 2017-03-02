Обрушение тоннеля в Москве. Кадры с мечта ЧП

Один человек погиб и трое пострадали в результате обрушения тоннеля на Калужском шоссе в новой Москве. На месте происшествия работает группа сил в количестве 100 человек и 30 единиц техники. В качестве приоритетной версии ЧП рассматривается нарушение правил производства работ.

Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что причиной обрушения конструкций с жидким бетоном в строящемся тоннеле, по предварительным данным, стало нарушение правил проведения строительных работ.

Управление взаимодействия со СМИ СК России заявило о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

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