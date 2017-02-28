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    Обрушение моста в Киеве: Кличко уволил своего заместителя и главу района

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    Обрушение автомобильного моста в Киеве (14)

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    Подписать решение об увольнении главы Соломенского района Киева Максима Шкуро должен глава государства, так как он согласовывает назначение и увольнение глав районов.
    Виталий Кличко на месте частичного обрушения Шулявского моста
    Facebook Виталия Кличко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Киевский городской глава Виталий Кличко уволил за неудовлетворительную работу заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака, а также председателя Соломенского района Максима Шкуро за халатное отношение к решению проблем, которые есть в районе, сообщает пресс-служба "УДАРа".

    В понедельник вечером в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

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    "Подписать это решение должен президент, потому что он согласовывает назначение и увольнение глав районов. Но такое представление на увольнение я ему сегодня направлю", — подчеркнул Кличко.

    Напомним, ранее Сагайдак задекларировал 31 квартиру и восемь домов в собственности супруги Ирины.

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