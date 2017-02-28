Обнародована схема объездов Шулявского моста в Киеве

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Киевские власти призывают автовладельцев, которые планировали во вторник поездку в центр столицы по Шулявскому путепроводу и прилегающим улицам, отказаться от использования личного автотранспорта.

В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

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"Утром 28 февраля в ходе разрешения ситуации с Шулявским мостом большая просьба к водителям автотранспорта, которые планировали поездку в центр Киева путепроводом и прилегающими улицами, по возможности, не использовать собственный транспорт. Альтернативой может стать наземный и подземный общественный транспорт города", — говорится в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Facebook Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Схемы объездов Шулявского путепровода

"Водителям, которые не имеют возможности воспользоваться альтернативой, советуем изменить маршруты. К примеру, водители, которые пользуются ул. А.Довженко предлагаем изменить маршрут и ехать по ул. Дегтяревской. Машинам, следующим по ул. В. Гетьмана предлагаем двигаться по улице Борщаговской", — отметили в Департаменте, добавив, что просят отказаться от маршрута по улицам Довженко и Гетьмана.

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Кроме того, Департамент опубликовал схему маршрутов объезда.

Ранее КП "Киевпастранс" обнародовал изменения троллейбусных маршрутов.