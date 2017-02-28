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    Киев

    Обнародована схема объездов Шулявского моста в Киеве

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    Обрушение автомобильного моста в Киеве (8)

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    В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА просят автовладельцев отказаться от маршрута по улицам Александра Довженко и Вадима Гетьмана.
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    Facebook Данил Величко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Киевские власти призывают автовладельцев, которые планировали во вторник поездку в центр столицы по Шулявскому путепроводу и прилегающим улицам, отказаться от использования личного автотранспорта.

    Частичное обрушение Шулявского моста в Киеве. Видео
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    Обрушение моста на Шулявке в Киеве. Кадры с места ЧП

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

    Смотрите также: Обрушение моста на Шулявке в Киеве. Комментарий Кличко

    "Утром 28 февраля в ходе разрешения ситуации с Шулявским мостом большая просьба к водителям автотранспорта, которые планировали поездку в центр Киева путепроводом и прилегающими улицами, по возможности, не использовать собственный транспорт. Альтернативой может стать наземный и подземный общественный транспорт города", — говорится в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

    Facebook Департамента транспортной инфраструктуры КГГА
    Схемы объездов Шулявского путепровода

    "Водителям, которые не имеют возможности воспользоваться альтернативой, советуем изменить маршруты. К примеру, водители, которые пользуются ул. А.Довженко предлагаем изменить маршрут и ехать по ул. Дегтяревской. Машинам, следующим по ул. В. Гетьмана предлагаем двигаться по улице Борщаговской", — отметили в Департаменте, добавив, что просят отказаться от маршрута по улицам Довженко и Гетьмана.

    Смотрите также: В Киеве обрушился мост, перекрыто движение в районе Шулявки 

    Кроме того, Департамент опубликовал схему маршрутов объезда.

    Ранее КП "Киевпастранс" обнародовал изменения троллейбусных маршрутов

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