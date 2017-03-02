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    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (438)

    (обновлено: )188
    Вид из кабины угнанной маршрутки
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Захваченная маршрутка
    Протараненное полицейское авто
    Полицейское авто на месте ЧП
    Правоохранители на месте ЧП
    Вид из кабины угнанной маршрутки
    Вид из кабины угнанной маршрутки.
    Патрульная полиция Украины в Facebook
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП.
    dtp.kiev.ua в Facebook
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП.
    dtp.kiev.ua в Facebook
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП.
    dtp.kiev.ua в Facebook
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП.
    dtp.kiev.ua в Facebook
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП.
    dtp.kiev.ua в Facebook
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    dtp.kiev.ua в Facebook
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП.
    dtp.kiev.ua в Facebook
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП.
    dtp.kiev.ua в Facebook
    Захваченная маршрутка
    Захваченная маршрутка.
    dtp.kiev.ua в Facebook
    Протараненное полицейское авто
    Протараненное полицейское авто.
    dtp.kiev.ua в Facebook
    Полицейское авто на месте ЧП
    Полицейское авто на месте ЧП.
    Патрульная полиция Украины в Facebook
    Правоохранители на месте ЧП
    Правоохранители на месте ЧП.
    Патрульная полиция Украины в Facebook

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    Вид из кабины угнанной маршрутки.

    В Киеве на Радужном массиве утром в четверг вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

    "Ранен один человек. Разбиты три авто. Бандит скрылся. На ул. Малышко, 15 у (супермаркета) "АТБ" мужчина пол угрозой пистолета выбросил водителя из маршрутки с пассажирами. Открыл огонь. Люди успели выскочить", — сказано в сообщении.

    Глава Национальной полиции Сергей Князев
    Украинское фото
    В интернете появилось видео стрельбы в ломбарде Чернигова

    После этого началась погоня, на бульваре Перова маршрутка протаранила авто, в результате чего пострадал водитель. Через 3 км на кругу на Радужной маршрутка протаранила полицейский автомобиль, который преградило ему движение, патрульные открыли огонь и повредили колеса, а также лобовое стекло.

    Затем, как отмечается, возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. В результате происшествия ранен один человек, предварительно, водитель маршрутки, сообщает издание. 

    Полиция объявила преступника в розыск. Согласно описанию, мужчина — ростом 170-185 см, 30-35 лет, одет в черный камуфляж.

    Источники УНИАН в столичной полиции сообщили, что преступник еще не задержан, "его преследовали, сейчас он в окружении", ведется спецоперация по его задержанию.

    В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что в настоящее время выясняются все детали инцидента, поэтому они сейчас не готовы ничего комментировать.

    "Сейчас информация собирается, проверяется, окончательной информации пока нет. Поэтому все подробности будут позже", — сказали представители пресс-службы.

    Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева в результате стрельбы в кафе получили ранения два человека.

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