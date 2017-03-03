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    Львовская область, трагедия на шахте: 8 погибших, в Украине – траур

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    Авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь" произошла в четверг во Львовской области Украины. По данным госслужбы по ЧС, в результате аварии погибли восемь горняков, шесть пострадали, еще 20 человек спасены – их подняли на поверхность.
    Шахта Степная во Львовской области
    vk.com/gromadske_che

    РИА Новости Украина

    Власти страны создали координационный штаб, президент Петр Порошенко поручил Кабмину провести проверку всех угледобывающих предприятий в Украине. В стране объявлен траур.

    Предварительная версия – взрыв метана

    По данным госслужбы по ЧС, авария произошла в 12.46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 метров, в 119 конвейере. В результате взрыва произошло обрушение горной породы.

    На шахте работало 172 человека, на аварийном участке – 34 горняка, из которых восемь погибли, шестеро с травмами были подняты на поверхность. При этом по данным главы независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, пострадавших больше – очень тяжелые травмы получили девять человек.

    По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв метана, на месте продолжаются спасательные работы.

    "Будет создана комиссия, которая проведет расследование, и она сделает вывод, нарушались ли правила безопасности", – сказал глава Львовской областной администрации Олег Синютка.

    Украинская полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

    В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что создана группа следователей из числа опытных сотрудников полиции, а также группа опытных процессуальных руководителей.

    "В ближайшее время следователями будет вынесено постановление о назначении соответствующих экспертиз с целью установления действительных обстоятельств трагедии, причин и условий, приведших к ее возникновению", – написала Сарган в Facebook.

    На других шахтах пройдут проверки

    Премьер Украины Владимир Гройсман срочно вылетел во Львовскую область и отменил запланированные на четверг мероприятия, в частности, встречу с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем, который находится с визитом в Киеве.

    Вместе с премьером на место трагедии выедет министр энергетики Игорь Насалик и председатель Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин.

    Президент Украины объявил траур.

    "Президент Украины объявил всеукраинский траур из-за трагедии во Львовской области. Соответствующий указ подписан сегодня (в четверг, 2 марта – Ред.). Также Петр Порошенко поручил кабинету министров провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины относительно обеспечения средствами и соблюдения норм безопасности производства", – сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

    Позже Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров.

    "Выражаю соболезнования родным и близким шахтеров, которые погибли в результате взрыва на шахте во Львовской области", – написал он на своей странице в Facebook.

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