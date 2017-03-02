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    Совет ЕС дал согласие на отмену виз для граждан Украины

    Тема:

    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (270)

    (обновлено: )58333
    В сообщении Совета ЕС отмечается, что послы при Евросоюзе от имени Совета подтвердили неформальное соглашение о либерализации визового режима для украинцев.
    Флаги Украины и Евросоюза
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Совет ЕС, где представлены все страны-члены Евросоюза, в четверг дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины, теперь за решение должен проголосовать Европарламент (ЕП), говорится в сообщении Совета ЕС.

    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Что безвиз грядущий нам готовит? Условия ЕП, ЕС и ЕК для Украины

    "Послы при ЕС 2 марта 2017 года от имени Совета подтвердили неформальное соглашение о либерализации визового режима для украинцев, которого мальтийское председательство и ЕП достигли 28 февраля", — говорится в сообщении.

    Ранее Совет ЕС формально одобрил новый механизм приостановки действия безвизового режима, который некоторые страны Евросоюза сочли обязательным условием предоставления безвизового въезда для граждан Грузии и Украины. 

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    Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый "позитивный список", Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.

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