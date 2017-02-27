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    Еврокомиссар сообщил, когда вступит в силу безвиз для Грузии

    (обновлено: )25211
    Руководство Совета ЕС и Европарламента должны поставить подписи под документом, который вступит в силу 20 дней спустя после публикации в Официальном журнале ЕС.
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан на Мюнхенской конференции по безопасности
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Безвизовый режим Евросоюза для Грузии может вступить в силу через две недели, заявил в понедельник еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Йоханнес Хан.

    Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко.
    icps.com.ua
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    Он приветствовал решение Совета ЕС, одобрившего в понедельник новый регламент о введении механизма, который позволяет приостановить действие безвизового режима с третьими странами в случае нарушений, ЕС ранее обусловил наличием этого регламента отмену виз для граждан Украины и Грузии.

    "В течение двух недель мы можем ожидать реальный безвизовый режим для Грузии. Мои поздравления – пользуйтесь!", — сказал Хан, отвечая на вопрос грузинской журналистки.

    Теперь руководство Совета ЕС и Европарламента должны поставить подписи под документом, который вступит в силу 20 дней спустя после публикации в Официальном журнале ЕС.

    Совет ЕС в понедельник формально одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии.

    Ранее еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан заверил главу МИД Украины Павла Климкина, что ЕС предпринимает все меры для скорейшего завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и скорейшей отмены виз для поездок украинцев в Европу.

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