Еврокомиссар сообщил, когда вступит в силу безвиз для Грузии

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Безвизовый режим Евросоюза для Грузии может вступить в силу через две недели, заявил в понедельник еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Йоханнес Хан.

Он приветствовал решение Совета ЕС, одобрившего в понедельник новый регламент о введении механизма, который позволяет приостановить действие безвизового режима с третьими странами в случае нарушений, ЕС ранее обусловил наличием этого регламента отмену виз для граждан Украины и Грузии.

"В течение двух недель мы можем ожидать реальный безвизовый режим для Грузии. Мои поздравления – пользуйтесь!", — сказал Хан, отвечая на вопрос грузинской журналистки.

Теперь руководство Совета ЕС и Европарламента должны поставить подписи под документом, который вступит в силу 20 дней спустя после публикации в Официальном журнале ЕС.

Совет ЕС в понедельник формально одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии.

Ранее еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан заверил главу МИД Украины Павла Климкина, что ЕС предпринимает все меры для скорейшего завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и скорейшей отмены виз для поездок украинцев в Европу.