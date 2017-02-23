До выборов во Франции Украина безвиз не получит - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Совет Евросоюза утвердит механизм приостановления безвизового режима и визовой либерализации для Украины 27 февраля. Об этом в своем Twitter написал брюссельский журналист "Радио "Свобода" Рикард Йозвяк.

Читайте также: DW: украинские националисты объединились

Соответствует ли эта информация действительности, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Дані про розгляд безвізу з Україною 27 лютого — це журналістський інсайд чи офіційна інформація з Ради ЄС?

— Ні, це не є офіційною інформацією. По-перше, я хочу, щоб ви правильно трактували. Це йшлося більше про швидкий механізм призупинення безвізового режиму, який має вже пройти своє фінальне затвердження і вже ми очікуємо, що він запрацює в березні, і це дає зелене світло до безвізового режиму з Грузією, в першу чергу, так як з Грузією закінчились процедурні механізми в Брюсселі, а щодо нас це буде тільки продовження тріалогу щодо узгодження надання Україні безвізового режиму. Це ніяк не буде фінальне якесь рішення. Ми просто будемо обговорювати, і нам можуть далі дати зелене світло до голосування, наприклад в Європарламенті, і узгодити, коли буде відбуватись голосування по Україні. Але це більше стосується саме механізму призупинення безвізу, який був питанням, яке дуже довго тягнулось і ніяк не могли його узгодити. Саме воно стало перешкодою, що ми не отримали цей безвіз раніше.

Яка послідовність лібералізації візового режиму в європейських інституціях?

— Зараз ми перебуваємо на процесі тріалогу так званого – це діалог щодо надання безвізового режиму Україні між європейськими інституціями такими, як Європарламент, Рада ЄС і також посли країн-членів ЄС, які узгоджують процедурні питання. Потім має відбутись голосування в Європарламенті. Потім це питання має затвердити формально на зустрічі Рада ЄС. Потім це питання публікується в офіційному журналі рішень ЄС, і через 21 день після опублікування цього рішення фактично виходить безвіз в дію.

Я хочу сказати, щоб трошки дати натяк, коли нам слід очікувати безвіз для України. За найоптимістичнішим сценарієм ми маємо його отримати, рішення мають затвердити до кінця червня, і запрацює фактично безвіз у липні. Тут є ще одна, крім процедурних моментів, які дуже відтягнулися, я хочу сказати, що є політичний момент, на який ми маємо звертати увагу, що Україна не отримає безвіз раніше, ніж у Франції пройдуть вибори, тому що саме Франція була країною, яка блокувала пришвидшення цього процесу ще в грудні. Ми знаємо, що Європу очікує черга виборів не тільки у Франції, а і в Нідерландах, і ми маємо розуміти, що безвіз для України – це є дуже маніпулятивне питання, яким не люблять європейці своїх виборців дратувати.

Ми очікуємо, що запрацює цей режим….

— В середині літа, якщо не буде жодних перешкод або знову не виявиться неочікуваних моментів.

Що за неочікувані моменти і де вони можуть виявитись?

— Ми прекрасно маємо розуміти, що не все так райдужно для нас. Також були повідомлення, що взимку і Бельгія виступала проти надання Україні безвізу, аргументуючи це тим, що в нашій країні дуже високий рівень корупції.

Звичайно, є міграційні побоювання. Але я хочу сказати, що ми маємо не забувати про цей механізм. Всі про нього згадують, але всі думають, що це нас ніяк не стосується. Це не так. Насправді саме європейці дуже відкладали для Грузії, для нас, це рішення по безвізу, тому що вони хотіли себе убезпечити і затвердити цей механізм швидкого призупинення, де чітко вказані критерії, що як тільки ЄС бачить ріст нелегальної міграції з країни, з якими є безвізовий режим, або якщо вихідці з цієї країни створюють загрозу національній безпеці країн ЄС, безвіз швидко може бути призупинений, і ця процедура спрощується, і є всі важелі для того, щоб контролювати цей процес. Також таким критерієм моніторингу є відповідність країни у виконанні всіх критеріїв ПДВ, тобто ці зобов’язання, які країна на себе брала на шляху до безвізу. Це робота антикорупційних органів, ефективна боротьба з нелегальною міграцією, з неконтрольованою міграцією. Тому цей механізм дуже є класним запобіжником для Брюсселя у випадку, якщо вони будуть незадоволені результатами надання безвізу.

Ранее эксперт Совета внешней торговли "Украинская призма" Марьяна Кузьо в эфире "ГС" заявила, что в интересах Евросоюза не затягивать вопрос предоставления безвиза Украине до окончания выборов во Франции.