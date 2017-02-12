На мушке. Украина к лету получит безвизовый режим с ЕС

Владимир Матвеев, обозреватель

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что безвизовый режим для посещения стран Шенгенской зоны Евросоюза может быть введен для граждан Украины до июня 2017 года. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи 10 февраля с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе.

"Мы обсуждали вопрос либерализации визового режима. Это произойдет до лета", заявил Юнкер, отвечая на вопрос одного из украинских журналистов, сообщает DW.

По словам Юнкера, Украина выполнила все 44 необходимых для этого условия.

Наряду с этим, заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Мина Андреева сообщила DW, что окончательное решение по отмене виз для украинцев должно быть принято Советом ЕС.

"Безусловно, я не могу спекулировать о сроках. Мы уверены, что это произойдет достаточно быстро, но это зависит от Совета", сказала она.

По ее словам, "украинская сторона достигла всех целевых ориентиров, поэтому мы и выдвинули соответствующее предложение".

"Теперь Совет ЕС должен принять фактическое решение, потому что парламент ЕС уже проголосовал", уточнила заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии.

15 декабря 2016 года Европейский парламент принял механизм приостановления безвизового режима для "третьих стран".

Механизм приостановления действия безвизового режима также предоставит ЕС рычаги для мониторинга имплементации антикоррупционного законодательства и судебной реформы в Украине. Напомним, в ЕС многие политики представляют Украину как один из источников коррупции и миграционного риска.

Согласно оговоренным правилам, приостановку безвизового режима может инициировать любая страна, входящая в ЕС, или Еврокомиссия.

Напомним, в начале февраля Европарламент проголосовал за предоставление безвизового режима Грузии.

Ранее, брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом может вступить в силу 12 июня.

Киевские власти регулярно заявляют, что ЕС отменит визы для украинцев "в самое ближайшее время", однако сроки столь же регулярно откладываются.

Кроме того Юнкер рассказал на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе, что в ближайшие недели Евросоюз может выделить Киеву второй транш помощи в размере 600 миллионов евро.

"Как только украинское правительство подаст в парламент проект закона об отмене запрета экспорта леса, это, на мой взгляд достаточное условие для предоставление 600 млн евро, которых ждут украинцы, и это может произойти в ближайшие недели", — сказал Юнкер.

"После нескольких лет работы над реформами украинцы имеют право получить что-то взамен. И сегодня утром мы договорились, что следующий транш будет в ближайшие несколько недель", — сказал он.

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Первый транш в сумме 250 млн евро был получен Украиной в 2014 году.

Как известно, Украина ожидала второй транш кредита ЕС по программе макрофинансовой помощи, однако Брюссель откладывал его выделение до отмены Киевом запрета на экспорт леса и урегулирования вопроса оказания социальной помощи внутренним переселенцам.