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    Общество

    Аваков: Украина готова ввести систему идентификации из-за ожидаемого безвиза

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (238)

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    С целью недопущения роста страхов у населения ЕС, связанных с увеличением количества терактов и нелегальной миграцией, МВД Украины готово поддержать в производстве европейскую электронную систему получения разрешения на въезд.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины намерено ввести дополнительную систему контроля и идентификации лиц через интеллектуальные камеры во время пересечения границы, сообщила пресс-служба МИД.

    Об этом во время встречи с Федеральным министром внутренних дел ФРГ Томасом де Мезьером сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

    Стороны обсудили вопрос введения безвиза для Украины и насущные вопросы по поводу дальнейшего сотрудничества правоохранительных ведомств двух стран.

    Флаг Грузии
    REUTERS David Mdzinarishvili
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    Де Мезьер обратился к Авакову с просьбой принять все меры, чтобы со стороны граждан Украины не возникало злоупотреблений в связи с введением безвизового въезда в будущем. 

    "Мы понимаем, что вы приложили максимум усилий, чтобы выполнить все условия для получения безвизового режима, но ЕС имеет определенный опыт, связанный с миграцией граждан Балкан после предоставления им безвизового въезда. В первую очередь, мы должны согласовать все противоречия и создать четкий механизм временного приостановления безвизового режима для третьих стран в ЕС. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем завершить этот процесс и перейти к голосованию за предоставление безвизового режима для Украины", — сказал де Мезьер.

    Аваков заверил, что ведомство держит этот вопрос под контролем. С целью недопущения роста страхов у населения Европы, связанных с увеличением количества терактов и нелегальной миграцией, МВД Украины также готово поддержать в производстве европейскую электронную систему получения разрешения на въезд (ESTA), которая существует в США, Канаде, Австралии.

    Как сообщалось ранее, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.

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