ЕП на следующей неделе утвердит механизм приостановления безвиза

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В начале будущей недели Европейский парламент окончательно утвердит механизм приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами, сообщил представитель Европарламента, информирует УНИАН.

Сообщается, что, вероятно, что это произойдет в понедельник, 13 февраля, в Страсбурге.

"В начале работы сессии, скорее всего, в понедельник, будет сделано объявление, что уже есть коррегендум (отредактированный и переведенный на все официальные языки ЕС законопроект), и, если не будет возражений, решение будет принято без голосования", — пояснили в ЕП.

При этом представитель ЕС отметил, что не ожидается, что кто-то выступит против.

"Европарламент уже голосовал этот законопроект в декабре, а сейчас это просто выверенная и переведенная версия. Есть изменения, но они технические и не влияют на содержание", — подчеркнул он.

Далее документ должен быть утвержден Советом ЕС.

"Сначала — на Комитете постоянных представителей (COREPER), а затем на заседании Совета ЕС 27 февраля пунктом А, без обсуждения", — уточнили в ЕП.

После этого документ будет подписан на заседании Европарламента 1-2 марта. "Мы также ожидаем, что сразу после принятия механизма Советом на следующий день, то есть 28 февраля, будут начаты межинституциональные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине. Это то, что нам обещал Совет. Парламент готов провести эти переговоры даже завтра", — отметил собеседник агентства.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.