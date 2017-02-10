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    ЕП на следующей неделе утвердит механизм приостановления безвиза

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (237)

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    Представитель Европарламента сообщил, что скорее всего, в понедельник, будет сделано объявление, что уже есть коррегендум, и, если не будет возражений, решение будет принято без голосования.
    Зал заседаний Европарламента
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В начале будущей недели Европейский парламент окончательно утвердит механизм приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами, сообщил представитель Европарламента, информирует УНИАН.

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    REUTERS David Mdzinarishvili
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    Сообщается, что, вероятно, что это произойдет в понедельник, 13 февраля, в Страсбурге.

    "В начале работы сессии, скорее всего, в понедельник, будет сделано объявление, что уже есть коррегендум (отредактированный и переведенный на все официальные языки ЕС законопроект), и, если не будет возражений, решение будет принято без голосования", — пояснили в ЕП.

    При этом представитель ЕС отметил, что не ожидается, что кто-то выступит против.

    "Европарламент уже голосовал этот законопроект в декабре, а сейчас это просто выверенная и переведенная версия. Есть изменения, но они технические и не влияют на содержание", — подчеркнул он.

    Далее документ должен быть утвержден Советом ЕС.

    "Сначала — на Комитете постоянных представителей (COREPER), а затем на заседании Совета ЕС 27 февраля пунктом А, без обсуждения", — уточнили в ЕП.

    После этого документ будет подписан на заседании Европарламента 1-2 марта. "Мы также ожидаем, что сразу после принятия механизма Советом на следующий день, то есть 28 февраля, будут начаты межинституциональные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине. Это то, что нам обещал Совет. Парламент готов провести эти переговоры даже завтра", — отметил собеседник агентства.

    Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.

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