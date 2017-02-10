Bild: так чем же немецкий посол так разозлил Киев?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Интервью посла Германии в Украине Эрнста Райхеля привело к дипломатическим разногласиям и призыву объявить бойкот посольству Германии в Киеве. На вопрос, при каком условии в оккупированном Донбассе могут быть проведены региональные выборы, как того требуют минские соглашения, Райхель ответил, что должны быть соблюдены европейские стандарты, а украинские политики должны иметь возможность "без страха" проводить свою предвыборную кампанию", — пишет журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

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Затем Райхель примечательным образом дополнил свои слова: "Но необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

Речь идет о том самом сравнении

Посол Эрнст Райхель к тому же сделал одно смелое сравнение: В ГДР (единственные свободные) выборы в 10 Народную палату 18 марта 1990 года состоялись в присутствии советских войск, говорится в статье. "Но выборы привели к переменам", — напомнил Райхель. Он, конечно, отметил, что ситуацию в Донбассе нельзя считать идентичной ситуации в ГДР, тем не менее ГДР является примером свободных выборов, несмотря на присутствие российских, а точнее советских, войск, продолжает немецкий журналист, напомнив, что в ответ МИД Украины вызвал немецкого посла для объяснения его высказываний.

Изданию BILD удалось выяснить, что украинцы выражали обеспокоенность по поводу высказываний Райхеля. По их словам, он неумело подобрал слова, а на фоне атак ополченцев на востоке страны они прозвучали самый неподходящий момент, учитывая расплывчатость формулировок в тексте минских соглашений, Германии никак нельзя начать интерпретировать их так, как это делает Кремль, говорится в публикации.

Народные депутаты призывают бойкотировать прием в немецком посольстве

Однако протест украинцев на этом не закончился. Группа народных депутатов во главе с председателем комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анной Гопко призвала к бойкоту приема в немецком посольстве по случаю 25-летия германско-украинских дипломатических отношений, напомнил Репке.

В интервью корреспонденту BILD она заявила о том, что группа поддержавших ее парламентариев считает высказывания Райхеля "противоречащими официальной позиции Германии, а также минским соглашениям". По словам Гопко, этой позиции придерживается и МИД Украины.

Многие депутаты Верховной Рады дали волю своему негодованию в социальных сетях, продолжает немецкий журналист. Народный депутат Мустафа Найем написал на своей странице в Facebook, что посол Райхель "превысил полномочия и злоупотребляет своим статусом".

Первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко назвала комментарии Райхеля "недипломатичными и оскорбительными для Украины". Кроме того, они идут вразрез с минскими соглашениями, предусматривающими вывод всех иностранных войск с территории Донбасса.

МИД держит свое мнение при себе

немецкое издание поинтересовалось мнением Министерства иностранных дел Германии о возможности проведения региональных выборов в восточной Украине, пока в стране находятся упомянутые Эрнстом Райхелем "российские войска".

И вот какой ответ был получен от МИД: "В том, что касается всех усилий по преодолению кризиса в восточной Украине, мы руководствуемся договоренностями, достигнутыми в Минске 12 февраля 2015 года между Россией и Украиной при посредничестве Германии и Франции".

Вопрос о том, разделяет ли МИД мнение Райхеля, согласно которому в восточной Украине вообще находятся российские войска, в ведомстве министра иностранных дел Зигмара Габриэля предпочли оставить без ответа, пишет немецкий журналист.

В то же время глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, подписанные в Минске, сохраняют значение для правительства ФРГ. "Я исхожу из того, что, по крайней мере, что касается федерального правительства и что касается формальных заявлений российской стороны, что "Минск" сохраняет значение", — сказал Ишингер.

Ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

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Это заявление вызвало возмущение у депутатов Верховной Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла не соответствует минским соглашениям. Так, в среду народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал на фрагменте Берлинской стены слово "нет" по-немецки.