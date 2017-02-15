В вопросе безвиза с ЕС не стоит привязываться к конкретным датам - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

При благоприятном развитии событий украинцы уже летом 2017 года смогут путешествовать по странам Евросоюза без виз. Такую надежду выразил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Основанием для такого заявления стал тот факт, что Европарламент окончательно одобрил механизм приостановления безвизового режима. Теперь страны-члены ЕС должны сделать то же в ближайшие две недели.

Чтобы окончательно утвердить механизм приостановления, его еще должен одобрить и Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет 27 февраля. После этого начнутся финальные переговоры по безвизу для украинцев.

Перспективы безвизовых переговоров в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала эксперт Совета внешней торговли "Украинская призма" Марьяна Кузьо.

(текст публикуется на языке оригинала)

Голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що безвізовий режим для України може запрацювати вже влітку, проте, з його слів, в цьому питанні є ще деякі складності. Які саме?

— Я б не хотіла б прив’язуватись до конкретних дат – чи це буде літо, який місяць, а я б хотіла більше говорити про процедури, які ще повинна пройти Україна і інституція ЄС. Питання безвізового режиму для України було прив’язане до цього механізму призупинення безвізового режиму. Якщо у випадку з Грузією це було до погодження механізму призупинення механізму безвізового режиму, то у випадку з Україною це було до його остаточного погодження. Тому насправді цей крок був дуже важливим, який зробив Європарламент, тому що формально механізм було затверджено.

Це означає, що ми вже маємо перспективу на початку березня розпочати так званий тріалог між інституціями ЄС, а коли вже цей тріалог розпочнеться, законодавча ініціатива має бути винесена в Європарламент для голосування, відбудеться голосування в європейському парламенті. Потім ще варто очікувати на переклад самого документу і затвердження Радою Європейського Союзу і країнами-членами ЄС. Які є труднощі? Насамперед це буде вказано в цій законодавчій ініціативі. На сьогодні важливо для України не втратити темп реформ і не зробити відкату назад з тим, аби, коли буде обговорення в Раді ЄС і вже остаточне голосування за безвіз для України, не було додаткових питань у країн-скептиків до України.

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У дипломатичних колах неофіційно говорять про те, що український безвіз європейці лише поставлять в порядок денний навесні цього року — і тільки після виборів у Франції. Як ви це прокоментуєте?

— Я не думаю, що питання будуть ставити в порядок денний після виборів у Франції. Скоріш за все, це в інтересах саме ЄС, аби українське питання повернулось на порядок денний, під час передвиборчої гонки у Франції. Найоптимальнішим варіантом це було б, коли дане рішення було б узгодженим між першим і другим туром виборів у Франції, оскільки ми не зможемо потім спрогнозувати, хто стане президентом, чи будуть ті самі люди, які задіяні в процесі з боку МЗС Франції. Вони можуть змінитись — і тоді ситуація також може змінитись не на користь для України. Але це найгірший сценарій, тому важливо для самого ЄС, оскільки останнім часом звучать вже не від України ці прогнози, коли саме буде безвізовий режим, а від чиновників високого рангу саме в Євросоюзі.

Чи може Трамп найближчим часом призупинити санкції з боку США проти Росії?

— Я думаю, що на сьогодні про це зарано говорити, тому що ми бачимо, було декілька непередбачуваних кроків з боку президента Трампа, які він тепер по факту вже обдумує. Тому з’являються нові заяви цього ж президента про те, що санкції мають бути продовжені, тобто це дуже суперечливе питання. Я б не говорила однозначно про те, що Трамп збирається знімати ці санкції з Росії. Тому на сьогодні дуже важливо для українських дипломатів, громадськості спілкуватись якнайбільше з новою адміністрацією і доносити інформацію про те, що відбувається на Сході.

Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки заявила, що Брюссель планує збільшити технічну підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Це рішення може вплинути на ситуацію на Сході?

— Я вважаю, що краще, якщо буде збільшено кількість, тому що таким чином буде більше моніторів ОБСЄ. Звісно, по-різному сприймається моніторингова місія, але в неї, скажімо, більшого мандату немає, ніж той, який вона має на сьогодні — окрім того, що спостерігати і фіксувати порушення чи недотримання цього режиму тиші і моніторингу ситуації. Тому, безперечно, я вважаю, що це добрий знак, що буде збільшено кількість моніторів, оскільки це зможе підвищити прозорість самого процесу і дасть змогу отримувати додаткові аргументи про те, що відбувається на Сході.

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Після дводенного візиту високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки заявила, що вона ще ніколи не бачила США такими поляризованими, роз’єднаними і обтяженими конфліктами, як зараз. Вона стурбована можливою втратою США ролі світового лідера. Такі заяви мають яку мету?

— Я думаю, що ситуація в США, як веде себе нова адміністрація президента з такими непродуманими кроками, посприяла тому, що ЄС і всі учасники — члени ЄС і керівники основних інституцій — почали консолідовуватись, більшою мірою відчувати навіть єдність на тлі тих криз, які зараз відбуваються в самому ЄС, і тих дезінтеграційних процесів. Безумовно, те, що ми бачимо в перший місяць президентства Трампа, не тішить абсолютно. Хоча б я казала, що рано говорити про те, що США втрачають світове лідерство. Тому я думаю, що це плюс, коли ЄС консолідується на тлі тих ситуацій, тих подій, які відбуваються в США, особливо в таких комунікаційних провалах і геть непродуманої стратегічно політики — вона зараз такою виглядає просто хаотичною зовнішньою політикою нової адміністрації президента.

Ранее эксперт-международник Виктор Шлинчак в эфире "ГС" заявил, что Украина никак не может повлиять на Еврокомиссию, поэтому безвизовый режим в лучшем случае стоит ожидать к концу весны.