DW: украинские националисты объединились

Владимир Матвеев, обозреватель

Представители правых партий выдвинули требования к нынешним властям в Киеве. Среди них — выполнение обещаний Евромайдана, а также роспуск действующего украинского парламента и разрыв отношений с РФ.

В Киеве в среду, 22 февраля, прошел "Марш национального достоинства" с участием сторонников правых партий "Свобода", "Национальный корпус" ("Азов") и "Правый сектор".

В нем, по разным оценкам, участвовали около 10 000 человек. Несколько колон демонстрантов под лозунгом "Все только начинается" прошли от станции метро "Крещатик" и Майдана Незалежности к Верховному Совету, где прошел митинг.

По ходу движения активисты оставили возле администрации президента Украины Петра Порошенко символическое послание в виде "большой конфеты".

На митинге выступили лидеры трех националистических партий, озвучившие свои требования к властям Украины. Как сообщил корреспондент DW с места событий, они требовали прекратить торговлю с Россией и территориями на востоке страны, неподконтрольными Киеву, отказаться от Минских соглашений по Донбассу, а также выполнить требования Евромайдана: провести люстрацию, деолигархизацию, избавиться от коррупции, а также наказать виновных в гибели "Героев Небесной сотни".

Позже представитель демонстрантов внефракционный депутат Андрей Билецкий зачитал в парламенте депутатам ультиматум: проголосовать за закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками, изменить состав ЦИК, утвердить закон об импичменте президенту, отзыве депутатов, чиновников и судей.

Националисты добиваются запрета на продажу земель и приватизацию стратегических предприятий, снижения тарифов на коммунальные услуги. Они требуют "нового политического курса, который должен опираться на приоритет национальных интересов", а также роспуска украинского парламента и проведения новых выборов.

Кроме того, участники акции призывают правительство приостановить сотрудничество с Международным валютным фондом из-за его антисоциальных условий предоставления кредитов, передает Радио Свобода.

Как сообщил заместитель руководителя партии "Свобода" Андрей Ильенко, которого цитирует Радио Свобода, "Украина по-прежнему нуждается в коренных изменениях".

Выступившие на митинге заявили, что "Майдан завершился, но революция продолжается", передает DW.

По мнению ряда западных экспертов, совместная акция "Правого сектора", "Свободы" и "Национального корпуса" "призвана стать первым шагом к объединению политических сил в одну националистическую партию для участия в будущих парламентских выборах", передает Радио Свобода.

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Акция, организованная "Национальным корпусом", "Правым сектором" и ВО "Свобода" возле здания парламента завершилась, участники митинга разошлись. Впрочем, по данным американских журналистов, окончательное решение лидеры праворадикалов обещают принять в течение одного-двух месяцев.