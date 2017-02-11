Украина-Турция: безвиз без загранпаспорта

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Министры иностранных дел Павел Климкин и Мевлют Чавушоглу договорились, что страны в ближайшее время заключат соглашение о посещении украинцами Турции, а турецкими гражданами — Украины по ID-картам.

Сейчас дорабатываются технические моменты соглашения. При этом между Украиной и Турцией с 2012 года действует безвизовый режим.

Что даст новое соглашение, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал представитель Международного центра перспективных исследований, эксперт-международник Евгений Ярошенко.

Действующий безвизовый режим между Украиной и Турцией предусматривает пребывание до 90 суток?

— Да, это типичная международная практика стран, для граждан которых предусмотрен безвизовый режим. Граждане этой страны могут находиться не более 90 дней в определенной стране и затем должны выехать, чтобы снова вернуться.

Какими будут правила посещения по внутренним паспортам?

— Прежде всего идет привязка не просто к украинскому паспорту, а к внутреннему документу новому образца на основе ID. Дело в том, что действующим украинским паспортам образца 90-х въезд позволен не будет, поскольку, если посмотреть паспорт гражданина Украины, то там содержится информация на украинском, русском языке, а турецкие пограничники это не расшифруют, поскольку нужно, чтобы было на латинице.

Учитывая то, что сейчас в мире ситуация не спокойная, в том числе в самой Турции, то документ нового образца будет более надежным с точки зрения безопасности.

Сейчас ID-карты выдают 14-летним?

— Лица, которые сейчас пытаются получить гражданство, автоматически оформляются с новыми документами, потому что нет смысла оформлять паспорта нового образца, если уже сейчас предусматриваются ID-карты, которую можно даже поместить в кармане кошелька.

Не будет ли это предусматривать новый порядок посещения для тех, у кого есть ID-карты?

— Да, потому что эта ID-карта нового образца дает возможность гражданам Украины въезжать только в две страны пока — это Беларусь и Россия. Если договоренность с Турцией будет заключена в ближайшие несколько месяцев, то Турция тоже присоединится к этому списку.

Здесь тоже интересный момент, пока мы получили такой сюрприз во время встречи министра иностранных дел. Мало кто обратил внимание на то, что в ЕС было сделано заявление, что безвизовый режим Украины получит до конца июня, хотя недавно называлась дата, что это может быть апрель. Поэтому такая новость, что Турция как важный партнер Украины упрощает процедуру поездки, может быть воспринята как бальзам на душу украинцами, которые разочарованы политикой ЕС.

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что к лету Украина получит безвиз?

— При всем уважении к господину Юнкеру, высшие европейские чиновники не совсем контролируют политические настроения, которые наблюдаются во многих странах. И здесь ключевая страна, от которой все зависит — это Франция.

Только уже даже украинские чиновники открыто в интервью говорят о том, что именно Франция тормозит безвизовый режим. Связано это с тем, что в апреле-мае там будут президентские выборы. Учитывая рост ультраправых настроений и реальные шансы Ле Пен на победу, они пытаются внутри Франции не поднимать вопрос Украины для того, чтобы не давать политических дивидендов лидеру французских националистов.

О чем свидетельствует такая договоренность на фоне потепления отношений между Турцией и Россией?

— Я думаю, что Турция сейчас заинтересована в упрощении из соображений того, что приближается туристический сезон и учитывая, что у России — непростые отношения со многими странами.

Максимальное посещения туристами будет рассматриваться как один из факторов, способствующих росту турецкой экономики. Поэтому такими человеческими контактами на уровне граждан между Украиной и Турцией эта договоренность как раз может способствовать сближению двух стран.

Ранее эксперт-международник Виктор Шлинчак в эфире "ГС" заявил, что Украина никак не может повлиять на Еврокомиссию, поэтому безвизовый режим в лучшем случае стоит ожидать к концу весны.