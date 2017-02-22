Безвиз с ЕС в лучшем случае заработает с июля - эксперт

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Когда стоит ждать безвизового режима, рассказала старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко в эфире радиостанции Голос Столицы.

"По оптимистичному сценарию мы должны его получить, решения должны утвердить до конца июня и заработает фактически безвиз в июле. Здесь есть еще один, кроме процедурных моментов, которые очень оттянулись, я хочу сказать, что политический момент, на который мы обращали внимание, что Украина не получит безвизовых раньше, чем во Франции пройдут выборы, потому что именно Франция была страной, которая блокировала ускорение этого процесса еще в декабре. Мы знаем, что Европу ожидает чреда выборов не только во Франции, но и в Нидерландах и мы должны понимать, что безвиз для Украины — это очень манипулятивный вопрос, которым не любят европейцы своих избирателей раздражать", — отметила эксперт.

Ранее еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан заверил главу МИД Украины Павла Климкина, что ЕС предпринимает все меры для скорейшего завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и скорейшей отмены виз для поездок украинцев в Европу.