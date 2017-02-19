Хан: ЕС делает все возможное для предоставления Украине безвиза

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан заверил главу МИД Украины Павла Климкина, что ЕС предпринимает все меры для скорейшего завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и скорейшей отмены виз для поездок украинцев в Европу, сообщила в субботу пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

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Еврокомиссия еще в декабре 2015 года подтвердила выполнение Украиной всех требований по программе визовой либерализации с ЕС. Однако до этого времени Евросоюз так и не отменил визовый режим для Украины в связи с подготовкой специального механизма приостановки визового режима с третьими странами.

Необходимость его разработки возникла в Европе в связи с миграционным кризисом из-за конфликта в Сирии. Ранее посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что надеется на отмену визового режима для Украины к лету.

По данным пресс-службы МИД Украины, Хан встретился с Климкиным в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе встречи стороны подробно обсудили основные аспекты сотрудничества Украины с Евросоюзом.

Прежде всего была отмечена важность надлежащего реагирования на обострение ситуации безопасности в Донбассе и сохранение санкций ЕС против России, сообщает внешнеполитическое ведомство.

"Отдельно Иоханнес Хан отметил, что ЕС принимает все возможные меры для скорейшего завершения процесса ратификации соглашения об ассоциации и скорейшей либерализации визового режима для граждан Украины", — говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи еврокомиссара с Климкиным.

Хан также подчеркнул, что Евросоюз и дальше будет поддерживать процесс внутренних реформ в Украине.