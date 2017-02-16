В ЕС прозрели насчет Украины и собираются прекратить поддержку страны

Владимир Матвеев, обозреватель

Центр европейских политических исследований (Centre for European Policy Studies, CEPS) изучал ситуацию в украинской экономике около трех лет после Майдана и теперь дает весьма мрачное описание ситуации в стране.

В частности, эксперты Центра европейских политических исследований пишут:

"Спустя почти три года после революции Евромайдана украинское руководство не сумело выполнить свои обещания о борьбе с коррупцией в системе правосудия, наведении порядка в финансировании политических партий и децентрализации работы правительства. Все еще не проведена реформа таможенной службы, права собственности совершенно не соблюдаются, а государственные предприятия не приватизированы".

"Основные реформы, направленные на борьбу с коррупцией, постоянно наталкиваются на сопротивление, откладываются, происходит манипулирование реформами, которые выполняются только на бумаге. Элита страны должна показать более ощутимые результаты, чтобы завоевать доверие граждан и смягчить растущее разочарование международных партнеров Украины", — отмечается на сайте Центра ceps.eu.

В документе говорится, что институциональные изменения сделали немного для изменения поведения и подходов олигархов и политических элит. Слабые государственные институты Украины сделали недостаточно для внедрения реформ, поскольку "олигархи и их политические элиты успешно противодействовали имплементации ключевых реформ".

Первоначально Евромайдан был восстанием против олигархов и коррупции и привел к государственному перевороту 22 февраля 2014 года. Но олигархи по-прежнему сохраняют свое положение и относятся к государству как к своей собственности, пишет Steigan blogger,

"Коррупция распространена повсюду в Украине, не только на национальном уровне, но также на региональном и локальном уровнях, — отмечено в докладе, пишет ceps.eu. — Большинство партий проплачиваются и контролируются олигархами".

Согласно экспертам, "урок для ЕС ясен". "Прогресс на бумаге в Украине не должен быть вознагражден", — отмечается на сайте ceps.eu. Название украинского правительства себя "проевропейским", не является "оправданием снисхождения к коррупции".

В беседе с электронной версией газеты Kyiv Post, поддерживающей Майдан, Михаил Саакашвили, который определенное время был губернатором Одесской области, заявил: "У нас есть некая форма параллельного теневого правительства. Украину можно описать как компанию, которой владеют олигархи. У каждого олигарха есть свои судьи, прокуроры и военизированные части".

Экс-народный депутат Украины Александр Онищенко, который сам находится под следствием, переслал газете Kyiv Post документы, которые должны представить олигарха и президента Петра Порошенко в очень невыгодном свете.



Как отмечает норвежский Steigan blogger, в документах, опубликованных Онищенко, говорится, что Порошенко получил личную прибыль от так называемой "антитеррористической операции" — или войны против своих сограждан на востоке Украины. Компании, которыми владеет президент, согласно утверждениям автора, получили военные контракты. "Это значит, что кредиты, полученные от МВФ, на практике пошли через Киев на войну в Восточной Украине, чтобы затем осесть на счетах президента", — утверждает журналист Стейган.

Онищенко также заявляет, что он лично помогал Порошенко подкупать членов парламента. По его словам, голос одного члена парламента стоит от 20 до 100 тысяч долларов. Онищенко также утверждает, что он передал относящиеся к делу документы в ФБР США.

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Пока не ясно, что произошло с этим делом, но CEPS рекомендует:

"ЕС должен твердо настаивать на том, чтобы украинская элита действительно участвовала в строительстве государства, выступая против коррупции, которая систематически подрывает основы государства. И если власти не отреагируют соответствующим образом, ЕС должен быть готов прекратить поддержку Украине на более ранней стадии, чем это было сделано в случае с Молдавией".

Эксперты отмечают, что борьба с коррупцией является делом украинских властей и соответствующих институтов. В случае, если киевские власти не обеспечат заметного улучшения ситуации, пишет Steigan blogger, "ЕС следует приготовиться к тому, чтобы прекратить поддержку Украины".