В интересах ЕС поднять вопрос безвиза Украины до выборов во Франции - эксперт

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Зависит ли украинский безвиз от президентских выборов во Франции, рассказала эксперт Совета внешней торговли "Украинская призма" Марьяна Кузьо в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Не думаю, что украинский вопрос будут ставить в повестку дня после выборов во Франции. Скорее всего, это в интересах именно ЕС, чтобы, скажем, украинский вопрос вернулся на повестку дня во время предвыборной гонки во Франции и оптимальным вариантом было бы, если данное решение было бы согласованным между первым и вторым туром выборов во Франции, поскольку мы не сможем потом спрогнозировать, кто станет президентом. А здесь сейчас речь идет о МИД Франции и о соответствующих министров внутренних дел, которые знают о состоянии дел в Украине или они могут измениться и тогда ситуация также может измениться не в пользу для Украины", — считает эксперт.

При благоприятном развитии событий украинцы уже летом этого года смогут путешествовать странами Евросоюза без виз — такую надежду выразил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. Основанием для такого заявления стал факт, что Европарламент окончательно одобрил механизм приостановления безвизового режима. Теперь страны-члены ЕС должны сделать то же в ближайшие две недели. Чтобы окончательно утвердить механизм приостановления, его еще должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет 27 февраля. После этого начнутся финальные переговоры по украинскому безвизу.