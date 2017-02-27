Совет ЕС одобрил механизм приостановления действия безвиза

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Совет Европейского Союза принял механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами и предоставление безвизового режима Грузии; переговоры по Украине начнутся во вторник, 28 февраля, сообщает УНИАН.

Как сообщили в Совете Евросоюза, соответствующее решение было принято в понедельник в рамках заседания Совета ЕС по вопросам транспорта и энергетики, где вопросы, связанные с визовым режимом, были приняты без обсуждения.

Также ожидается, что уже в этот вторник во второй половине дня начнутся межинституционные переговоры (Европейский парламент, Совет ЕС и президентство в ЕС) относительно предоставления безвизового режима Украине.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима.

Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Власти рассчитывают получить безвизовый режим с Евросоюзом до конца 2016 года.

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Официальная позиция ЕС по задержке отмены виз — необходимость согласовать механизм приостановки безвизового режима с третьими странами на случай миграционного всплеска.