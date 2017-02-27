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    В мире

    ЕС утвердит в понедельник безвиз для Грузии

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (255)

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    Кроме того, планируется, что министры стран-членов ЕС одобрят новый механизм приостановления безвизовых режимов для всех третьих стран. Эти вопросы будут утверждены без обсуждения.
    Флаг Грузии
    REUTERS David Mdzinarishvili

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. В понедельник Евросоюз окончательно утвердит решение об отмене визовых требований для граждан Грузии, что вступит в силу до конца марта. Вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС в понедельник, 27 февраля, сообщает "Укринформ".

    Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко.
    icps.com.ua
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    Одновременно с решением о Грузии министры стран-членов ЕС одобрят новый механизм приостановления безвизовых режимов для всех третьих стран. Эти вопросы будут утверждены без обсуждения.

    Дальше, по процедуре, законодательный акт о перенесении Грузии в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования для краткосрочных путешествий в страны-члены ЕС, будет опубликован и вступит в силу через двадцать дней. Как прогнозируется, грузинские граждане смогут путешествовать в ЕС без виз уже с конца марта.

    Ранее еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан заверил главу МИД Украины Павла Климкина, что ЕС предпринимает все меры для скорейшего завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и скорейшей отмены виз для поездок украинцев в Европу.

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