ЕС утвердит в понедельник безвиз для Грузии

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. В понедельник Евросоюз окончательно утвердит решение об отмене визовых требований для граждан Грузии, что вступит в силу до конца марта. Вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС в понедельник, 27 февраля, сообщает "Укринформ".

Одновременно с решением о Грузии министры стран-членов ЕС одобрят новый механизм приостановления безвизовых режимов для всех третьих стран. Эти вопросы будут утверждены без обсуждения.

Дальше, по процедуре, законодательный акт о перенесении Грузии в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования для краткосрочных путешествий в страны-члены ЕС, будет опубликован и вступит в силу через двадцать дней. Как прогнозируется, грузинские граждане смогут путешествовать в ЕС без виз уже с конца марта.

Ранее еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан заверил главу МИД Украины Павла Климкина, что ЕС предпринимает все меры для скорейшего завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и скорейшей отмены виз для поездок украинцев в Европу.