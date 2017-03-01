Что безвиз грядущий нам готовит? Условия ЕП, ЕС и ЕК для Украины

Владимир Матвеев, обозреватель

В результате переговоров между представителями Европарламента, Совета Евросоюза и Еврокомиссии достигнута предварительная договоренность об условиях предоставления безвизового режима для граждан Украины. Украинцы получат возможность "въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам", сообщается 28 февраля на сайте Европарламента.

В сообщении отмечается, что для въезда на территорию ЕС гражданам Украины будет необходимо обязательно иметь биометрические паспорта. Прежде чем будет введен безвизовый режим, условия соглашения должны быть официально одобрены Комитетом гражданских свобод Европарламента, затем парламентариями на пленарной сессии Европарламента, а также утверждены на заседании Совета ЕС.

"Совет ЕС, Европейский парламент и Европейская комиссия достигли решения о предоставлении Украине безвизового режима. В четверг это решение будет подтверждено на Комитете постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER)", — сообщили в миссии Украины при Европейском Союзе.

Накануне, 27 февраля, Совет ЕС утвердил новый механизм экстренного приостановления безвизового режима ЕС с третьими, бывший одним из условий для его принятия, а также одобрил положение о либерализации визового режима с Грузией.

В ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного приостановления таких режимов для любой страны мира, в отношении которых действуют такие режимы. Согласно оговоренным правилам, приостановку безвизового режима может инициировать любая страна, входящая в ЕС, или Еврокомиссия.

Если за такую меру выступит большинство стран ЕС, Еврокомиссия обязана будет одобрить временное прекращение действия безвизового режима сроком на 6 месяцев. Причиной для прекращения может стать ослабление сотрудничества по реадмиссии. Приостановка безвизового режима будет возможна в случае, если миграция из отдельных стран резко возрастет.

Напомним, 10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с ЕС.

Перспектива облегчения поездок в Западную Европу использовалась правительством в Киеве для укрепления поддержки болезненным реформам, финансируемым ЕС и другими институтами. Однако руководители ЕС опасались открыть двери 45 миллионам украинцам после публичной негативной реакции на кризис с беженцами в Европе, передает Радио Свобода.

Украинцы смогут въезжать без виз во все страны ЕС, исключая Ирландию и Великобританию. Как и в случае с Грузией, безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах ЕС. Если после введения безвизового режима будет зафиксировано резкое увеличение нелегальной миграции, он может быть быстро приостановлен, сообщает DW.

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На 1 марта намечено подписание соответствующих законодательных документов председателем Европарламента Антонио Таяни, а также представителями мальтийского председательства в Совете ЕС. Безвизовый режим между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после его публикации в "Официальном журнале" ЕС, уточняет DW.