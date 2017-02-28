Швейцария заявила о готовности ввести безвиз с Украиной

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Швейцария готова ввести безвизовый режим с Украиной после принятия соответствующего решения со стороны Европейского Союза, заявил руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер во время встречи с министром иностранных дел Павлом Климкиным в Женеве.

Отметим, Швейцария не является членом ЕС.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Климкин проинформировал швейцарскую сторону о продолжающуюся напряженную ситуацию в Донбассе и ходе реформ в Украине, а также выразил благодарность за техническую и гуманитарную помощь, предоставляемую Украине.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках ОБСЕ.

"Во время обсуждения двусторонней тематики была отмечена необходимость подписания соглашений об упрощении оформления виз и о реадмиссии. Швейцарская сторона также подтвердила готовность ввести безвизовый режим для украинских граждан после принятия соответствующего решения со стороны ЕС", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан заверил главу МИД Украины Павла Климкина, что ЕС предпринимает все меры для скорейшего завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и скорейшей отмены виз для поездок украинцев в Европу.

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Еврокомиссия еще в декабре 2015 года подтвердила выполнение Украиной всех требований по программе визовой либерализации с ЕС. Однако до этого времени Евросоюз так и не отменил визовый режим для Украины в связи с подготовкой специального механизма приостановки визового режима с третьими странами.

Необходимость его разработки возникла в Европе в связи с миграционным кризисом из-за конфликта в Сирии. Ранее посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что надеется на отмену визового режима для Украины к лету.