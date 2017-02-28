Переговоры в ЕС по безвизу для Украины завершились успешно

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Европейский парламент, Совет Европейского Союза и Европейская комиссия пришли к согласию в вопросе предоставления Украине безвизового режима, сообщили в миссии Украины при Европейском Союзе, информирует УНИАН.

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"Совет ЕС, Европейский парламент и Европейская комиссия достигли решения по предоставлению Украине безвизового режима. В четверг это решение будет подтверждено на Комитете постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER)", — сообщили в миссии.

Далее, согласно процедуре, это решение должно быть проголосовано Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод. После этого законодательная инициатива должна быть проголосована на пленарном заседании ЕП и утверждена на заседании Совета ЕС.

Свои подписи под документом должны поставить президент Европарламента и представители Совета. Документ должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после этого.