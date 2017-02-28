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    Политика

    Переговоры в ЕС по безвизу для Украины завершились успешно

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (260)

    (обновлено: )74436
    Как сообщили в миссии Украины при Европейском Союзе, Совет ЕС, Европейский парламент и Европейская комиссия достигли решения по предоставлению Украине безвизового режима.
    Европейский центральный банк (ЕЦБ) в немецком городе Франкфурте-на-Майне
    REUTERS Ralph Orlowski/File Photo

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Европейский парламент, Совет Европейского Союза и Европейская комиссия пришли к согласию в вопросе предоставления Украине безвизового режима, сообщили в миссии Украины при Европейском Союзе, информирует УНИАН.

    Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко.
    icps.com.ua
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    "Совет ЕС, Европейский парламент и Европейская комиссия достигли решения по предоставлению Украине безвизового режима. В четверг это решение будет подтверждено на Комитете постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER)", — сообщили в миссии.

    Далее, согласно процедуре, это решение должно быть проголосовано Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод. После этого законодательная инициатива должна быть проголосована на пленарном заседании ЕП и утверждена на заседании Совета ЕС.

    Свои подписи под документом должны поставить президент Европарламента и представители Совета. Документ должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после этого.

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