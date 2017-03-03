Семьям погибших шахтеров во Львовской области выплатят по 600-700 тыс грн

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Семьям погибших на шахте "Степная" во Львовской области горняков выделят по 600-700 тысяч гривен, сообщил премьер Украины Владимир Гройсман в ходе поездки в регион в четверг вечером.

В четверг произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь". По данным ГСЧС Украины, в результате аварии погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 были спасены. По данным Минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. Из-за аварии Гройсман срочно прибыл во Львовскую область, отменив запланированную на вечер встречу с главой МИД ФРГ.

"Мы примем решение о том, чтобы выделить каждой семье по полмиллиона гривен. Также будет соответствующая компенсация из соответствующих социальных фондов около 150 — до 200 тысяч гривен. То есть общая компенсация будет от 600 до 700 тысяч гривен", — приводит слова Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи со взрывом на шахте "Степная" во Львовской области.