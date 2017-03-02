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    Фотоленты

    Работа военных саперов в зоне АТО

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (196)

    (обновлено: )58
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Пресс-служба Минобороны
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Пресс-служба Минобороны
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Пресс-служба Минобороны
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Пресс-служба Минобороны
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Пресс-служба Минобороны
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Пресс-служба Минобороны
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Пресс-служба Минобороны

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    Работа военных инженеров в зоне АТО

    На Мариупольском направлении две внештатные группы разминирования, в состав которых вошли лучшие специалисты инженерно-саперного подразделения 36 бригады морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины, проявляют и обезвреживают мины и другие взрывоопасные предметы и боеприпасы.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
    Вышиванки нужно менять. Киев мечтает о "голубых касках" в АТО

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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