ДНР опубликовала список "национализированных" украинских предприятий

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Совет министров самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовал список из 43 предприятий и организаций украинской юрисдикции, на которых введено внешнее управление.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что из-за транспортной блокады внешнее управление в ДНР введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции. Ввести внешнее управление с 1 марта решили и власти ЛНР.

"С целью обеспечения функционирования предприятий и учреждений введена временная государственная администрация на следующих субъектах хозяйствования", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В числе предприятий — Енакиевский металлургический, Ясиновский коксохимический, Харцызский трубный заводы, концерн "Стирол", шахты имени Засядько и "Комсомолец Донбасса", "Донецкоблэнерго", "Укртелеком", а также стадион "Донбасс Арена". Контроль за введением временной администрации возложен на профильные министерства.

В конце января группа бывших участников бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

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Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.