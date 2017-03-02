Стець поручил подготовить "черный список" сайтов для их закрытия

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Министр информационной политики Украины Юрий Стець поручил ведомству составить список сайтов, которые, по его словам, необходимо закрыть из-за угрозы информационной безопасности страны.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 13 февраля ввел в действие решение СНБО об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации. СНБО в рамках борьбы с киберпреступностью поручил правительству в трехмесячный срок разработать законопроект, который позволит блокировать интернет-сайты по решению суда.

"В ближайшие две недели я хотел бы, чтобы он (замминистра информполитики Дмитрий Золотухин — Ред.) принес на экспертный совет при Министерстве информполитики, куда входят медиаэксперты и общественные деятели, перечень сайтов, которые должны быть закрыты", — цитирует слова министра агентство "Украинские новости".

По данным агентства, Стець в качестве примера назвал сайт "Русская весна". Как отметил министр, данный перечень будет обсуждаться со Службой безопасности Украины и в экспертном совете. После этого Мининформполитики будет искать механизм для их закрытия. "Есть одна проблема: ни в одном законе Украины не описан механизм, как на это реагировать", — добавил он.

Стець сообщил, что, скорее всего, закрытие сайтов будет осуществляться через суд. Также он отметил, что необходимо предусмотреть изменения в закон для возможности более оперативно реагировать на сайты, угрожающие информационной безопасности.

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В конце декабря 2016 года на заседании СНБО были рассмотрены основные принципы информационной безопасности, в первую очередь, угрозы кибербезопасности и их нейтрализация, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины. Тогда Порошенко заявил о 6 тысячах кибератак на украинские ведомства за два месяца. Хакерским атакам подверглись сайты Минфина, Госказначейства, Минобороны, "Укрзализныци" и Мининфраструктуры.