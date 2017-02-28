Решение СНБО блокировать сайты направлено на создание цензуры - ассоциация

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) блокировать сайты по решению суда направлено на создание политической цензуры, считает Интернет ассоциация Украины, которая объединяет более 180 субъектов хозяйствования в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 13 февраля ввел в действие решение СНБО об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации. СНБО в рамках борьбы с киберпреступностью поручил правительству в трехмесячный срок разработать законопроект, который позволит блокировать интернет-сайты по решению суда.

В ассоциации заявили, что все современные технические методы блокировки, даже китайский "Золотой Щит", легко обходятся путем настройки стандартного программного обеспечения ПК (VPN, TOR, Proxy). Единственное направление, где блокирование информации оказалось эффективным, — это ограничение круга распространения информации среди тех, кто пользуется популярными источниками информации и не желает настраивать программное обеспечение для обхода блокировок.

При этом, по мнению ассоциации, для фактического блокирования нужно перестроить сети всех украинских операторов, а это требует от года до двух лет и, по предварительным подсчетам, до 1 миллиарда долларов инвестиций. В организации считают, что ни одна из технических систем цензуры, которые существуют в мире, не может обеспечить 100% блокировки доступа к ресурсам, попадающих под ее действие. Любой, кто целенаправленно ищет доступ к таким ресурсам, всегда его получит.

"Единственная реальная практически достижимая цель цензуры — сужение круга распространения информации. Эта цель идеально подходит для политической цензуры, но полностью непригодна для запрета распространения детского порно, информации о средствах планирования терактов, информации, нарушающей авторские права, игровые сервисы и прочее, на что обращают внимание защитники идеи введения цензуры. Поэтому Интернет ассоциация Украины склоняется к выводу, что истинные цели внедрения решения СНБО блокировки информации — сугубо создание политической цензуры", — говорится в письме ассоциации к Порошенко.

В конце декабря 2016 года на заседании СНБО были рассмотрены основные принципы информационной безопасности, в первую очередь, угрозы кибербезопасности и их нейтрализация, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины. Тогда Порошенко заявил о 6 тысячах кибератак на украинские ведомства за два месяца. Хакерским атакам подверглись сайты Минфина, Госказначейства, Минобороны, "Укрзализныци" и Мининфраструктуры.