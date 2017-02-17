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    Общество

    СНБО поручил разработать закон о блокировке сайтов по решению суда

    (обновлено: )3303
    Правительство должно разработать и внести в трехмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроект о разрешении блокировки сайтов по решению суда.
    Компьютер. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration/File Photo

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству разработать законопроект, который позволит блокировать сайты по решению суда. Об этом сказано в решении СНБО, обнародованном на сайте президента.

    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen
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    Согласно тексту решения, которое было обнародовано только в пятницу, правительство должно разработать и внести в трехмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроект о разрешении блокировки сайтов по решению суда.

    "В трехмесячный срок внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты относительно имплементации положений конвенции о киберпреступности, в частности, введения блокировки (ограничения) по решению суда операторами и провайдерами телекоммуникаций определенного (идентифицированного) информационного ресурса (информационного сервиса)", — говорится в решении.

    Кроме того, правительству поручено в трехмесячный срок совместно со Службой безопасности Украины подготовить законопроект об ограничении использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, произведенных на российских предприятиях. Также Кабмину поручили обеспечить создание единого основного и резервного защищенных дата-центров хранения информации и ведомостей государственных электронных информационных ресурсов.

    Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 13 февраля ввел в действие решение СНБО об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации.

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