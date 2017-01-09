Земан: цензуре не место в интернете и современном обществе

РИА Новости Украина

Президент Чехии Милош Земан отверг попытки цензуры в интернете, сообщает Sputnik-Чехия. По всей видимости, он сделал такое заявление в связи с планами основания центра, деятельность которого будет направлена также на борьбу с дезинформацией в киберпространстве, Милош Земан отметил, что он не хотел бы, чтобы Министерство внутренних дел Чешской республики взяло на себя роль современного Кониаша.

"Знаю, что в связи с ростом напряженности в мире, предпринимаются попытки ввести цензуру в интернете. Я принципиально выступаю против цензуры, разумеется, когда речь не идет о порнографии, прежде всего, детской порнографии. Во всех иных случаях, если кто-то запрещает другим излагать свои аргументы, это значит, что он сам не имеет достаточное количество аргументов. Поэтому я бы не хотел, чтобы наше министерство внутренних дел стало своего рода современным Кониашем, и не хотел бы, чтобы какой-нибудь порноактер составлял списки неугодных или даже подлежащих запрету интернет-серверов. Нам не нужна цензура, нам не нужна идейная полиция, не нужен новый орган в сфере печати и информации, если мы и дальше намерены жить в свободном и демократическом обществе", — сказал Земан.

Кониаш — иезуитский проповедник в XVIII века и инициатор сожжения более чем 30 тысяч "блудных" книг, стал в Чехии, помимо прочего, символом церковного мракобесия.

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Земан также предостерег перед инфильтрацией боевиков и назвал руководство ЕС виновником Brexit:

"Мы стали свидетелями выхода Великобритании из ЕС. Кого-то Brexit обрадовал, я же был этими событиями крайне опечален. Brexit ослабляет как Великобританию, так и Европейский союз. Однако я не хочу перекладывать всю вину на граждан Соединенного королевства, которые выразили свою волю на референдуме. По моему мнению, большая часть вины лежит на нынешнем руководстве ЕС, которое абсолютно недееспособно и забюрократизировано и которое отдаляет европейские институты от европейских граждан. Органы ЕС не способны выполнить даже такую задачу первостепенной важности, как защита внешних границ", — сказал Земан.