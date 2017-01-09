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Земан: цензуре не место в интернете и современном обществе

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Если кто-то запрещает другим излагать свои аргументы, это значит, что он сам не имеет достаточное количество аргументов, заявил президент Чешской республики Милош Земан.
Президент Чехии Милош Земан
Сайт президента Украины

РИА Новости Украина

Президент Чехии Милош Земан отверг попытки цензуры в интернете, сообщает Sputnik-Чехия. По всей видимости, он сделал такое заявление в связи с планами основания центра, деятельность которого будет направлена также на борьбу с дезинформацией в киберпространстве, Милош Земан отметил, что он не хотел бы, чтобы Министерство внутренних дел Чешской республики взяло на себя роль современного Кониаша. 

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"Знаю, что в связи с ростом напряженности в мире, предпринимаются попытки ввести цензуру в интернете. Я принципиально выступаю против цензуры, разумеется, когда речь не идет о порнографии, прежде всего, детской порнографии. Во всех иных случаях, если кто-то запрещает другим излагать свои аргументы, это значит, что он сам не имеет достаточное количество аргументов. Поэтому я бы не хотел, чтобы наше министерство внутренних дел стало своего рода современным Кониашем, и не хотел бы, чтобы какой-нибудь порноактер составлял списки неугодных или даже подлежащих запрету интернет-серверов.  Нам не нужна цензура, нам не нужна идейная полиция, не нужен новый орган  в сфере печати и информации, если мы и дальше намерены жить в свободном и демократическом обществе", — сказал Земан. 

Кониаш — иезуитский проповедник в XVIII века и инициатор сожжения более чем 30 тысяч "блудных" книг, стал в Чехии, помимо прочего, символом церковного мракобесия. 

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Земан также предостерег перед инфильтрацией боевиков и назвал руководство ЕС виновником Brexit:

"Мы стали свидетелями выхода Великобритании из ЕС. Кого-то Brexit обрадовал, я же был этими событиями крайне опечален. Brexit ослабляет как Великобританию, так и Европейский союз. Однако я не хочу перекладывать всю вину на граждан Соединенного королевства, которые выразили свою волю на референдуме. По моему мнению, большая часть вины лежит на нынешнем руководстве ЕС, которое абсолютно недееспособно и забюрократизировано и которое отдаляет европейские институты от европейских граждан. Органы ЕС не способны выполнить даже такую задачу первостепенной важности, как защита внешних границ", — сказал Земан. 

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