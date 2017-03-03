Инфаркт Насирова и бесстрашный вахтер "Феофании"

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт.

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В то же время адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают адвокаты, вручение подозрения является незаконным.

Ранее о задержании Романа Насирова в ведомственной больнице "Феофания" в Киеве сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.