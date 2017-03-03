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03.03.201705:22
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    Фотоленты

    Инфаркт Насирова и бесстрашный вахтер "Феофании"

    Тема:

    Обыски в ГФС и задержание Насирова (13)

    (обновлено: )26
    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Задержание Романа Насирова. Вахтер не впускает НАБУ в Феофанию
    Задержание Романа Насирова. Вахтер не впускает НАБУ в Феофанию
    Задержание Романа Насирова. Вахтер не впускает НАБУ в Феофанию
    Задержание Романа Насирова. Вахтер не впускает НАБУ в Феофанию
    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Романа Насирова везут на носилках после вручения ему подозрения
    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Детективы НАБУ в "Феофании"
    Facebook Андрей Журжий
    Задержание Романа Насирова. Вахтер не впускает НАБУ в Феофанию
    Задержание Романа Насирова. Вахтер не впускает НАБУ в "Феофанию"
    Facebook Александр Мирошник
    Задержание Романа Насирова. Вахтер не впускает НАБУ в Феофанию
    Задержание Романа Насирова. Вахтер не впускает НАБУ в "Феофанию"
    Facebook Александр Мирошник
    Задержание Романа Насирова. Вахтер не впускает НАБУ в Феофанию
    Задержание Романа Насирова. Вахтер не впускает НАБУ в "Феофанию"
    Facebook Александр Мирошник
    Задержание Романа Насирова. Вахтер не впускает НАБУ в Феофанию
    Вахтер сослался на распорядок дня медучреждения
    Facebook Александр Мирошник
    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Facebook Андрей Журжий
    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Facebook Андрей Журжий
    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Facebook Андрей Журжий
    Романа Насирова везут на носилках после вручения ему подозрения
    Романа Насирова везут на носилках после вручения ему подозрения
    Facebook Олега Новикова

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    Детективы НАБУ в "Феофании"

    В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. 

    Роман Насиров на носилках. Видео
    Канал на Youtube Радіо Свобода
    Насирова перевозят в реанимацию после вручения подозрения

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    В то же время адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают адвокаты, вручение подозрения является незаконным.

    Ранее о задержании Романа Насирова в ведомственной больнице "Феофания" в Киеве сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

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