Ждите скоро "ответки" против НАБУ из-за Насирова - Лещенко

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиов — ценнейший свидетель злодеяний нынешней политической верхушки Украины с использованием государственных денег, заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение, после этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт.

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"Будет задержан Насиров физически с доставкой в СИЗО или возле палаты поставят конвой — уже не столь важно. Хочется верить, что его песенка на посту главы ГФС спета. Кроме того, Насиров — ценнейший свидетель злодеяний нынешней верхушки с использованием государственных денег. Новость о задержании стала громом среди ясного неба для Банковой. Это — разрушение неписаного коррупционного статус-кво в стране. Ждите скоро "ответки" против НАБУ", — написал Лещенко на своей странице в Facebok.

"Теперь наша задача и желание всего общества — добиться назначения на этот пост нормального адекватного человека, а не очередного воспитанника корпорации "Рошен" (КФ ROSHEN принадлежит президенту Петру Порошенко — Ред.). Надеюсь, у премьер-министра Гройсмана хватит смелости и амбиций. Важно не просто снять Насирова, но и не допустить на это место выдвиженцев Банковой, заточенных на наполнение деньгами предвыборной кассы. Особенно тех людей, которые еще неделю назад так яростно пытались восстановить налоговую полицию", — добавил нардеп.

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Ранее о задержании Романа Насирова в ведомственной больнице "Феофания" в Киеве сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

Отметим, Насирову в пятницу, 3 марта, исполняется 38 лет.