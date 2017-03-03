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03.03.201700:49
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    Общество

    Обнародовано фото Насирова на носилках

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    Романа Насирова везут на носилках после вручения ему подозрения
    Facebook Олега Новикова
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