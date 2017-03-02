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    Общество

    Лещенко: в Феофании задержан Насиров

    (обновлено: )25310
    Нардеп Лещенко отметил, что главу ГФС Насирова "конечно, отпустят, потому что это не связано с преступлением, это, скорее всего, будет залог, определенный судьей".
    Детективы НАБУ и прокурор САП приехали к Роману Насирову в Феофанию
    @cxemu

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Феофании задержали главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, сообщил народный депутат об БПП на Сергей Лещенко на своей странице в Facebook.

    Владимир Рубан дает интервью журналисту РИА Новости Украина Наталье Печориной
    Фото Евгения Лаптева
    Появилось видео задержания Рубана

    "Сейчас в Феофании НАБУ задерживает Насирова. Ему вменяют реструктуризацию для Онищенко (нардеп Александр Онищенко — ред.)", – написал Лещенко.

    В "Вечернем прайме" на телеканале "112 Украина" Лещенко отметил, что Насирова "конечно, отпустят, потому что это не связано с преступлением, это, скорее всего, будет залог, определенный судьей".

    Также журналист "Схемы" сообщил, что к Насирову, который находится в "Феофании", приехали детективы НАБУ и прокурор САП. Также он опубликовал соответствующие фото.

    @cxemu
    Детективы НАБУ и прокурор САП приехали к Роману Насирову в Феофанию

    Ранее сообщалось, что НАБУ и САП провели серию обысков в ГФС.

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