Должен остаться только один. Порошенко и олигархи

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Одним из главных требований Майдана-2014 года была деолигархизация – уменьшение реального влияния олигархов на украинскую политику. Но президентом стал Петр Порошенко – тоже олигарх, который теперь превращается в олигарха №1.

Влияние тает

В своем недавнем интервью изданию Цензор.НЕТ народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Порошенко всегда использовал и продолжает использовать политику в своих бизнес-интересах: "Когда мне сегодня рассказывают об олигархах, то хочу отметить, что олигарх у нас один – это Порошенко", сказал политик.

Ляшко, конечно, преувеличил. Или просто продлил ситуацию в будущее – предрек развитие тенденции, разворачивающейся на наших глазах: поле олигархов значительно сужается, на нем остается все меньше влиятельных игроков и их реальные силы в политике и экономике страны тают.

Дмитрий Фирташ, которого ряд политологов называли одним из "авторов" победы Порошенко в первом туре выборов в 2014 году, находится в Вене под давлением обвинений и ожидает, что к нему будет применено правосудие Австрии. Фирташу грозит, в частности, экстрадиция в США.

Игорь Коломойский, считавшийся одним из влиятельнейших людей Украины в 2014-16 годах, потерял "Укрнафту" и фактически утратил контроль над крупнейшим финучреждением страны после национализации "ПриватБанка". Политическая сила, связываемая напрямую с Коломойским – "УКРОП", – пока не обладает рейтингами для потенциального прохода в парламент. Большие проблемы у прежней гордости экс-губернатора Днепропетровщины – футбольного "Днепра".

Атака на Ахметова

А от продолжающейся железнодорожной блокады Донбасса страдают, в первую очередь, активы богатейшего человека страны Рината Ахметова, по-прежнему кроме промышленной империи обладающего большим политическим влиянием. По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, "под соусом блокады власть банально "отжимает" Ахметова".

"Из-за блокады бизнес некогда самого крупного украинского олигарха попросту разрушается. Не исключено, что в скором времени мы увидим новых собственников этого бизнеса или уменьшится доля Ахметова в этом бизнесе. Ахметова вполне могут послать по дороге другого олигарха – Игоря Коломойского. Основные мотивы руководства страны – деньги и власть", – сообщил политолог.

Схожее мнение – у политического аналитика Дмитрия Корнейчука: он считает, что блокада была изначально инициирована руководством страны и не закончится до тех пор, пока власти этого не захотят.

"В первую очередь, Администрации президента выгодны финансовые проблемы у олигарха Рината Ахметова, как одного из людей, которые сегодня могли бы спонсировать оппозицию. Сейчас проходят переговоры между Петром Порошенко и Ахметовым, в которых президент хочет получить доступ к финансовым потокам бизнесмена. Это могут быть поставки угля, металлургия, экспорт электроэнергии…", – сказал эксперт.

Превращение в сверхолигарха РИА Новости Украина Евгений Котенко Блокада Донбасса. Власть банально "отжимает" Ахметова - Бортник

В целом же ситуация вокруг блокады Донбасса – перераспределение сфер влияния, уверен политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Назвать это деолигархизацией невозможно. Деолигархизация начинается там, где за счет сокращения удельного веса олигархов в экономике государства, олигархического капитала в экономике страны, увеличивается вес среднего класса, прослойка буржуазии и, соответственно, малый, средний бизнес начинают вытеснять олигархов", – отметил эксперт.

А происходящее у нас, продолжает Бондаренко, – это фактически перераспределение сфер влияния, когда вместо трех, четырех, пяти олигархов, вместо Коломойского, Фирташа и других создается у нас один единственный пул олигархов во главе с президентом – "руководитель государства становится фактически главным или единственным олигархом в стране".

Относительно ситуации с Ахметовым, Бондаренко рассказал: у олигарха, начиная с октября, "происходит очень жесткий конфликт с Россией – в России некоторые структуры настаивают на том, чтобы фактически если не уничтожить Ахметова, то его деактивизировать".

"И, соответственно, то, что происходит на неподконтрольных Киеву территориях, и то, что происходит на этих железнодорожных путях, блокирующихся сегодня Семенченко и Парасюком, – это звенья одной цепи. Для меня Захарченко, Семенченко и Парасюк сегодня выступают единым фронтом, просто под разными масками", – сообщил политолог.

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Место освобождается

А тем временем в интернете даже появилась шутливая песенка о нынешних и уже бывших олигархах: "Был Фирташа – нет Фирташа, был Коломойский – нет Коломойского, был Ахметов – скоро не будет Ахметова. Пинчуку – приготовиться".

Еще одно преувеличение, конечно, но факт в том, что олигархи превращаются просто в крупных бизнесменов, не обладающих огромным, как раньше, влиянием на политические и государственные процессы. Но природа пустоты не терпит, и на их место точно должен прийти кто-то другой.