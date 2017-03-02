Разгона не будет: почему власть терпит блокаду Донбасса

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Быстрого силового разгона блокады железнодорожных путей в Донбассе, вопреки прогнозам, не случилось: она продолжается уже больше двух месяцев и только расширяет свою географию.

Периодически появляются сообщения о якобы попытках штурма, сами блокирующие заявляют, что их атаковали "титушки", а в "Штабе блокады торговли с оккупантами" предупредили, что в случае применения силового сценария разгона участники готовы к партизанским методам борьбы – уничтожить магистрали.

Заговорили о блокаде и в Евросоюзе – представители пресс-службы ЕС заявили, что блокада поставок угля способна вызвать серьезный энергетический кризис в стране и отразится на украинцах, проживающих по обе стороны линии соприкосновения. При этом ЕС призвал власти Украины "сделать прекращение блокады вопросом первостепенной важности”.

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Большая политическая игра

Власть же фактически остается в полупозиции: с одной стороны, премьер Гройсман сообщает, что "последствия блокады будут разрушительными для экономики государства", с другой, один из министров его кабинета – глава МВД Арсен Аваков – заявил, что якобы не обладает полномочиями для разгона и попросил решения всего Кабмина и Антитеррористического центра. Хотя и добавил, что для разгона понадобится около 5 минут.

Позднее Аваков в эфире одного и телеканалов по сути признал, что не хочет применять силу для прекращения блокады.

К заявлениям главы МВД с недоумением отнеслись юристы, отмечающие, что перекрытие транспортных магистралей – уголовное преступление и Авакову больше не нужен никакой приказ, чтобы это преступление прекратить. Отсюда рождается вывод – нет политической воли, идет большая политическая игра, в которой, в частности, могут пострадать активы олигарха Рината Ахметова.

Мешают рейтинги

Но атака на Ахметова – только одна из версий, почему блокада продолжается при практическом попустительстве власти. Важны здесь и президентские рейтинги, говорят политологи: силовое решение вопроса может ударить по популярности Порошенко в патриотической среде, что недопустимо, учитывая то, что президент выбрал имидж "главного радикального патриота Украины".

Финансовый эксперт, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов считает, что власть боится спугнуть свой основной электорат.

"Власть понимает, что разгоняя какие-либо протесты в жесткой форме при участии достаточно популярных лиц, которые будут прикрываться войной на востоке, патриотизмом, только подогревает симпатию к этим людям со стороны электората. Власть этого не хочет и боится. Таким образом она точно не завоевывает дополнительный электорат, который не поддерживает эту блокаду. Но данный сегмент эту власть поддерживать никогда и не будет", – пояснил эксперт.

Если применить силовой разгон – в стране случится социальный взрыв, уверен управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"А я не вижу, как это можно сделать (закончить блокаду) без силовых сценариев. Но вопрос в том, что будут силовые сценарии – будет социальный взрыв. Тем более что наши ребята гибнут на востоке, к сожалению. Поэтому в данном случае это патовая ситуация для нашего правительства", – отметил Загородний, добавив, что правительство пожинает плоды своего ничегонеделания.