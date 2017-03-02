НАБУ и САП провели серию обысков в ГФС

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура провели в четверг серию обысков в Государственной фискальной службе, сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов со ссылкой на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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"Действительно, сегодня проводятся определенные процессуальные действия, но до их завершения никаких комментариев и утечек информации предоставлять не будет. Я запретил всем работникам разглашать любую информацию до завершения всех необходимых мероприятий. Детали будут обнародованы позже", — опубликовал журналист ответ Холодницкого на соответствующий запрос.

Ранее сообщалось, что следователи прокуратуры Киева совместно с работниками СБУ провели в четверг сразу 15 обысков в рамках уголовного производства о злоупотреблениях на ПАО "Укрзализныця".