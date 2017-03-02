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    Общество

    НАБУ и САП провели серию обысков в ГФС

    (обновлено: )49
    Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отказался разглашать любую информацию по обыскам до завершения всех необходимых мероприятий.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура провели в четверг серию обысков в Государственной фискальной службе, сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов со ссылкой на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

    Обыски на вертолетной площадке Януковича. Видео
    Информационное агентство УНН/Youtube
    Обыски на "вертолетной площадке Януковича"

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    "Действительно, сегодня проводятся определенные процессуальные действия, но до их завершения никаких комментариев и утечек информации предоставлять не будет. Я запретил всем работникам разглашать любую информацию до завершения всех необходимых мероприятий. Детали будут обнародованы позже", — опубликовал журналист ответ Холодницкого на соответствующий запрос.

    Ранее сообщалось, что следователи прокуратуры Киева совместно с работниками СБУ провели в четверг сразу 15 обысков в рамках уголовного производства о злоупотреблениях на ПАО "Укрзализныця".

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