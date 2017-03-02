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    Адвокат Насирова: детективов НАБУ не впустили в "Феофанию"

    Тема:

    Обыски в ГФС и задержание Насирова (8)

    (обновлено: )74
    Адвокат Александр Мирошник опроверг информацию о задержании главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, заявив, что детективов НАБУ не впустили в больницу "Феофания".
    Задержание Романа Насирова. Вахтер не впускает НАБУ в Феофанию
    Facebook Александр Мирошник

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не пустили в лечебный корпус ведомственной больницы "Феофания", в котором находится глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, сообщил один из адвокатов Насирова Александр Мирошник.

    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба Петра Порошенко
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    Ранее о задержании Романа Насирова в ведомственной больнице "Феофания" в Киеве сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. 

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    "Простой и скромный дедушка-вахтер сумел остановить "всесильное" НАБУ! С 21:00 до 22:00 лечебные манипуляции, а С 22:00 до 7:00 сон… А вы говорите нужно знать УПК!", — написал адвокат на своей странице в Facebook.

    В четверг НАБУ и САП провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Обыски проводятся по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного "с неправомерными решениями главы ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты народного депутата Александра Онищенко".

    Facebook Александр Мирошник
    Задержание Романа Насирова. Вахтер не впускает НАБУ в "Феофанию"

    Напомним, в начале февраля между Насировым и главой Минфина Александром Данилюком возник конфликт из-за поездки первого на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа. 

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