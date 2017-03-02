Адвокат Насирова: детективов НАБУ не впустили в "Феофанию"

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не пустили в лечебный корпус ведомственной больницы "Феофания", в котором находится глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, сообщил один из адвокатов Насирова Александр Мирошник.

Ранее о задержании Романа Насирова в ведомственной больнице "Феофания" в Киеве сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу.

Читайте также — В Донбассе "национализация" на марше: уголь пойдет в Украину, но… дороже

"Простой и скромный дедушка-вахтер сумел остановить "всесильное" НАБУ! С 21:00 до 22:00 лечебные манипуляции, а С 22:00 до 7:00 сон… А вы говорите нужно знать УПК!", — написал адвокат на своей странице в Facebook.

В четверг НАБУ и САП провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Обыски проводятся по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного "с неправомерными решениями главы ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты народного депутата Александра Онищенко".

Facebook Александр Мирошник Задержание Романа Насирова. Вахтер не впускает НАБУ в "Феофанию"

Напомним, в начале февраля между Насировым и главой Минфина Александром Данилюком возник конфликт из-за поездки первого на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа.