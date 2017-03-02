Онищенко: история с Насировым - главный провал НАБУ

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Александр Онищенко, находящийся за пределами Украины, считает, что ситуация с задержанием главы Госфискальной службы Романом Насировым и попыткой вручения ему подозрения может полностью дискредитировать НАБУ и всю систему антикоррупционных органов.

Ранее о задержании Романа Насирова в ведомственной больнице "Феофания" в Киеве сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу.

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"История с попыткой вручить подозрение Насирову — это самый большой провал НАБУ. Следствие ничего не докажет. Потому что в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было. В тоже время, когда бездоказательно, ради пиара, пытаются задержать фигуру такого уровня — это удар по НАБУ и власти в целом. Эта дискредитация одного человека может закончиться дискредитацией всей системы антикоррупционных органов", — сказал Онищенко в комментарии "Стране".

В четверг НАБУ и САП провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Обыски проводятся по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного "с неправомерными решениями главы ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты народного депутата Александра Онищенко".

Напомним, в начале февраля между Насировым и главой Минфина Александром Данилюком возник конфликт из-за поездки первого на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа.